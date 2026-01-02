Así afectará el nuevo año al bolsillo de los españoles: todo lo que sube y baja en 2026

El aumento del coste de la vida se moderará en 2026 gracias al menor encarecimiento de la energía y a pesar de las subidas previstas para los alimentos no elaborados, las pensiones subirán un 2,7% y los salarios públicos, un 1,5%.

Los salarios privados pactados en convenio se prevé que crezcan por encima del 3%, en línea con lo que se espera que suba el salario mínimo (3,1%), aunque de momento esta referencia retributiva inicia el año congelada.

La inflación general mantendrá una senda descendente hasta el 2,1% a cierre de año, con una media anual del 2,4%, según Funcas, que advierte de la resistencia a la baja de los alimentos no elaborados, que subirán menos que en 2025 pero con tasas superiores al 5% interanual la mayoría de los meses.

Pensiones y prestaciones sociales

La subida general de las pensiones del 2,7% supondrá 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación. El alza será del 7% para las pensiones mínimas y del 11,4% para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV).

Así las cosas, la subida del 2,7% de las pensiones contributivas y de clases pasivas para este año se debe a la evolución de los precios, pues, en virtud de la reforma de pensiones se toma la inflación media de los últimos doce meses (en este caso diciembre de 2024-noviembre de 2025) para determinar el alza del año siguiente y evitar que pierdan poder adquisitivo.

También se incrementará desde este jueves el complemento para la reducción de la brecha de género en un 2,7%. Por tanto, desde este 1 de enero subirán cerca de 13 millones de pensiones, sumando las contributivas y no contributivas, las de clases pasivas, las de hogares que perciben el IMV, y las de quienes tienen reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.

Jubilaciones

Por otro lado, desde este 1 de enero, los trabajadores que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que tener 66 años y 10 meses cumplidos, en el que será el último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar los 67 años como edad legal ordinaria.

La reforma aprobada en 2011 estableció un periodo transitorio desde 2013 hasta 2027 para elevar la edad de jubilación. Además, este año será el primero que comience a desplegarse el "régimen dual" para el periodo de cómputo sobre el que se calcula la pensión, introducido en la última reforma de pensiones diseñada por el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Este cambio permitirá elegir entre dos opciones para calcular la pensión: o los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 peores meses (2 años) o el periodo de cómputo actual (25 últimos años).

La implantación del nuevo sistema se hace de forma progresiva durante 12 años, empezando por este 2026, cuando se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes.

Energía y suministros básicos

Respecto a la energía, el Ministerio para la Transición Ecológica calcula que la factura de la luz para un hogar promedio bajará un 4,7% en 2026. El descenso estimado será del 8,55% en la industria y del 4,95% para las pymes.

Los descuentos del bono social energético, del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos, estarán vigentes todo el año, así como la prohibición de los cortes de suministro de luz, agua y gas natural a este colectivo.

Hipotecas e interés del euríbor

El euríbor a un año, el tipo de interés más utilizado en España para las hipotecas variables, ha terminado 2025 en el 2,2%, por debajo de 2024, aunque con tendencia alcista en los últimos cinco meses. De momento, una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años, con un interés del 1% sobre el euríbor, ahorrará algo más de 12 euros al mes o unos 150 euros al año.

Subvenciones al transporte

Desde este jueves está en vigor el nuevo abono único de 60 euros mensuales para viajar en autobuses interregionales y trenes de cercanías y media distancia. Los servicios estatales de autobús mantienen la gratuidad hasta los 14 años, con un 40% de descuento para el bono de 10 viajes y un 50% para el mensual (70% hasta los 26 años).

Los transportes públicos autonómicos y locales siguen subvencionados por el Estado, con gratuidad infantil, descuentos del 50% hasta los 26 años y bonificación del 20% para el resto de abonos.

Por su parte, Renfe prorroga el abono mensual ilimitado por 20 euros (10 euros para jóvenes), así como la gratuidad para menores de 14 años. La media distancia y los Avant especiales mantienen descuentos del 40 %. En los Avant generales se prorroga la bonificación del 50% en el bono de 10 viajes.

Otros precios al alza

Los principales operadores de telecomunicaciones (Movistar, Orange y Vodafone) elevan sus tarifas en torno a un 4 % y el envío de una carta nacional pasa a costar 0,96 euros.