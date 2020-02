Intentan frenar nuevos aranceles a los productos españoles por parte de EEUU

Y es que el próximo día 15 de febrero el gobierno de Washington va a revisar las alegaciones presentadas en las pasadas semanas por organizaciones sectoriales y entidades de todo tipo, y con ello se evaluará el balance de estos tres meses de aranceles del 25% al aceite de oliva. Y desde el sector se teme lo peor, como ayer en la Brújula aquí en Onda Cero indicaba Rafael Sánchez de Mesa, responsable del sector del olivar de las Cooperativas Agrarias

Y es que no cuadran las cuentas. El afán recaudatorio de la administración Trump se está quedando muy por debajo de lo que en un principio se había pensado, estimando que no llegará ni siquiera a los 1.300 millones de dólares, frente a los casi 7.000 millones que tienen previsto recaudar. Si se confirmasen estas pesimistas opciones estarían en juego no sólo las 60.000 toneladas de aceite de oliva envasado que se encuentran afectadas en este momento. Tenemos que hablar de que España podría dejar de comercializar en el exterior del orden de 230.000 toneladas.