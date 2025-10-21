El anuncio del Ministerio de Vivienda que ha indignado a los jóvenes: "30 años dejándote los calzoncillos en el baño"

El último spot del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no ha conseguido tener el efecto que pretendían sus impulsores.

En un momento en el que la vivienda se ha convertido en uno de los problemas que más preocupan a los españoles, especialmente a los jóvenes, el spot ha desatado una ola de críticas.

La campaña, que pretendía ironizar sobre el problema del acceso a la vivienda, ha acabado generando el efecto contrario con enfado, incomprensión y acusaciones de falta de empatía.

Una ironía que no ha hecho gracia

El anuncio muestra un futuro distópico en el que tres adultos comparten piso desde hace treinta años. Entre discusiones por los yogures, reproches por dejar los calzoncillos en el baño y la imposibilidad de independizarse, el spot concluye con el mensaje: “Tu futuro debería tener una casa”.

La intención del Ministerio, según han explicado desde el departamento, era exagerar una situación social para generar conciencia. Sin embargo, el humor no ha sentado bien entre quienes sufren esa realidad cada día.

En las respuestas a la publicación, muchos no terminaban de creerse que el vídeo lo haya elaborado el propio Ministerio. Entre las críticas, lo más repetido es la acusación de “falta de empatía” de una campaña que banaliza un problema que sufren muchos ciudadanos.

Polémica dentro y fuera del Gobierno

La controversia no se ha quedado solo en las redes sociales. Dentro del propio Ejecutivo, los socios de Sumar han acusado a la ministra Isabel Rodríguez de no estar afrontando con seriedad el problema y han llegado a pedir su dimisión. “Debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo”, han reclamado desde la formación.

La ministra, sin embargo, ha defendido la campaña y ha asegurado que forma parte de una estrategia más amplia.

En declaraciones a Al rojo vivo, Rodríguez ha insistido en que el objetivo era mostrar “a dónde podemos llegar si no se actúa” y ha precisado que su departamento “se toma muy en serio” la cuestión del acceso a la vivienda.

La polémica llega apenas unos días después de que el Ministerio anunciara la creación del número de atención gratuita 047, destinado a resolver dudas sobre ayudas y normativa de vivienda, una medida que ha sido muy criticada por los socios de Gobierno y sobre la que incluso han ironizado calificándola como "teléfono de la esperanza".