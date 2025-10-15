La amenaza de Yolanda Díaz a Donald Trump: "Le va a salir muy caro a los norteamericanos"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hablado este miércoles a su entrada a la sesión de control. Ha querido mandar un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, como respuesta a sus recientes advertencias de posibles sanciones comerciales contra España.

El pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos

Díaz explicó con cifras que la balanza comercial entre España y Estados Unidos es deficitaria para España, lo que implica que cualquier política proteccionista de Trump podría revertirse en perjuicio de la economía estadounidense.

"Esto quiere decir algo tan sencillo como que si él practica estas políticas va a perjudicar directamente a los norteamericanos y a las norteamericanas".

Defensa de sectores productivos

La vicepresidenta también dejó claro que España defenderá sus sectores productivos frente a cualquier intento de imposición de aranceles o medidas punitivas. "Si tenemos que defender al aceite, a la automoción, al vino, a los sectores productivos que pudieran verse afectados por esta política del castigo, lo vamos a hacer", señaló Díaz, refiriéndose a los productos más expuestos a la amenaza de aranceles en caso de que Trump siguiera adelante con sus advertencias.

En España mandan los españoles y las españolas. No el señor Trump. No somos su protectorado. Pero insisto, el pretendido castigo le va a salir caro a los norteamericanos y a las norteamericanas

Trump se plantea subir los aranceles a España

Las declaraciones llegan después de que Trump mencionara la posibilidad de imponer aranceles sobre productos españoles como represalia por la decisión de España de no elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

El Gobierno español mantiene que la situación está bajo control y que España continúa cumpliendo con sus compromisos internacionales, destacando que la negociación dejó al país en un gasto de defensa cercano al 2,1% del PIB.

Díaz fue consultada sobre otros temas de actualidad, incluyendo comentarios de Isabel Díaz Ayuso y asuntos judiciales, pero mantuvo su enfoque en la defensa de los intereses económicos de España frente a la amenaza estadounidense.