Amazon lanza una oferta para comprar TikTok a falta de cuatro días para su prohibición en Estados Unidos

Amazon, la empresa propiedad de Jeff Bezos, ha lanzado una oferta para comprar la red social china TikTok según ha informado The New York Times justo cuando quedan cuatro días para que se prohíba en Estados Unidos o se separe en este país de su propietario chino.

The New York Times ha tenido acceso a tres personas que conocen de primera mano la propuesta y explica que la oferta se presentó a través de una carta dirigida al vicepresidente estadounidense, JD Vance, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick,

Si bien, es la Casa Blanca la que no se toma en serio la oferta de Amazon, según esas mismas fuentes. Una de las propuestas electorales del presidente Donald Trump fue salvar TikTok en su país a pesar de las preocupaciones de seguridad nacional, por eso cuando llegó al poder retrasó el cierre de la misma hasta el 5 de abril.

En principio, Trump va a reunirse el miércoles con altos funcionarios de la Casa Blanca para sopesar qué hacer con TikTok. La aplicación tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos. El equipo de Gobierno estadounidense está planteando un acuerdo con Oracle y Blackstone, además de otros inversores en una empresa conjunta, según una información de CBS News.

En mayo de 2024, el partido Demócrata y el Republicano aprobaron una ley que obligaba a TikTok a ponerse a la venta y separarse de la empresa china ByteDance antes del 19 de enero. Pero Trump alargó este tiempo hasta el 5 de abril y ahora está en el aire qué pasará y quién se hará con ella.

¿Qué pasa si TikTok no se vende antes del 5 de abril?

Si antes del 5 de abril, ByteDance no vende TikTok a una compañía estadounidense o un grupo de inversores que tengan la aprobación del Gobierno estadounidense entrará en vigor la ley que lo prohíbe, aunque puede prorrogarse de nuevo. Si bien, Associated Press News asegura que "La decisión de mantener vivo a TikTok a través de una orden ejecutiva ha recibido cierto escrutinio, pero no ha enfrentado un desafío legal en los tribunales".

Para que TikTok siga en Estados Unidos, además de ser vendido, no podrá mantener contacto directo con ByteDance y tiene que garantizar que los datos de los estadounidenses se almacenen y gestionen en el país. Además, Tiktok tendrá que pasar auditorías de seguridad independientes, implementar sistemas de transparencia y cumplir con los estándares de ciberseguridad marcados por Estados Unidos.