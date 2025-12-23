Almeida: "Madrid va a ser la ciudad con la mayor capacidad de vivienda asequible de España"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado en Más de uno Madrid que los presupuestos aprobados este lunes serán los que permitan seguir generando vivienda asequible. "Por primera vez, los distritos tienen más de mil millones de euros de presupuesto.

Políticas de vivienda

"Buscamos de verdad ser capaces de generar políticas eficaces de vivienda, ser capaz de culminar la transformación urbana que estamos en estos momentos en la ciudad de Madrid y por supuesto, tener una especial incidencia en los barrios de la ciudad". El alcalde ha reconocido que Madrid afronta un problema demográfico grave y que van a intentar solucionar con dotación presupuestaria.

Sobre el problema de la vivienda en Madrid, el alcalde ha asegurado que es una cuestión en la que están "especialmente enfocados" y que están desbloqueando la ciudad de Madrid. "Hacia décadas que no tenía suelo para conceder licencias de un día para otro a 55.000 viviendas nuevas. Y en estos momentos estamos en condiciones de conceder esas licencias, y por tanto, de que los promotores puedan trabajar sin trabas administrativas", ha explicado el alcalde.

El alcalde ha insistido en que en Madrid también se está actuando para paliar el problema de la vivienda trasformando edificios terciarios en edificios residenciales. "El año 2026 para nosotros es el año en el que definitivamente Madrid tiene que ser la ciudad de Europa con mayor capacidad de construcción de vivienda asequible a lo largo de los próximos años", ha sentenciado Almeida.

En contra de la Ley de Vivienda

"Yo no estoy contra la Ley de Vivienda porque la apruebe Pedro Sánchez, yo estoy contra la Ley de Vivienda porque creo que no es útil, ha dicho. "La regulación que se ha introducido hace que desde su aprobación hayan desaparecido 50.000 viviendas del mercado de arrendamiento en la ciudad de Madrid y esas 50.000 viviendas no se van a recuperar topando los precios", ha asegurado.

El alcalde ha admitido que es un problema que no se va a solucionar "mañana", pero ha asegurado que Madrid va a ser la ciudad con mayor capacidad de vivienda asequible a lo largo de los próximos años.

Además, ha insistido en que el tope de los precios del alquiler no va a solucionar el problema de la vivienda.

Por otro lado, ha reconocido que en Madrid es difícil mantener el equilibrio social, pero que lo que hay es un problema de salarios, de brecha generacional, de empleo y que es ahí donde tenemos que poner la solución.

Sobre política nacional, Almeida ha afirmado que lo razonable es que los españoles vayamos a las urnas lo antes posible. "Si no vamos a las urnas es por una sencilla razón, porque tenemos un presidente del Gobierno que ni tiene una mayoría parlamentaria ni tiene una mayoría social y que no le quiere dar la voz a los españoles", ha asegurado.