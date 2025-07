La AIReF avisa de que las cesiones tributarias a Cataluña "no pueden suponer una pérdida de información"

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, dijo este miércoles que "la AIReF no puede pronunciarse" sobre el acuerdo de financiación singular con Cataluña, pero advirtió de que las cesiones a las comunidades autónomas "no pueden suponer una pérdida de información".

Herrero puso como ejemplo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), del que se carece de "información de los territorios forales a pesar de ser una política estatal, financiada por el Estado y de ámbito nacional". "Las cesiones en gestión no pueden suponer que no tengamos una visión de conjunto en todo el territorio nacional", recalcó la presidenta de la AIReF, preguntada sobre la financiación singular de Cataluña durante la presentación del 'Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2025'.

Al margen de eso, Herrero evitó opinar sobre la financiación singular de Cataluña y de su impacto en el resto de las comunidades autónomas, e insistió en que sólo lo podrá hacer si se encarga un informe al respecto a la AIReF.

Además, recordó que la institución se "pronuncia poco" sobre temas de financiación autonómica, si bien aconsejó que estos temas, al igual que ocurre con las pensiones, deben tener una aproximación "global".

"Cualquier reforma tiene que tener en cuenta el cumplimiento de las reglas fiscales y qué ocurre con la condonación de mecanismos de financiación. La aproximación fragmentada de los temas no nos gusta, nos gusta una mayor aproximación teniendo en cuenta lo que ocurra en todas las administraciones públicas", agregó.

Solicita "con la máxima brevedad" la elaboración de los Presupuestos

Herrero también ha pedido al Ministerio de Hacienda que inicie "con la máxima brevedad posible" los procedimientos presupuestarios para la elaboración del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. "No hay orden ministerial de elaboración de los PGE, no hay propuesta de objetivos de estabilidad, ni aprobación del límite de gasto, ni se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)… Todos estos hitos de un ciclo presupuestario normal ya se tendrían que haber producido", ha expresado.

Así, la AIReF constata que existe riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional en la Administración Central, así como en casi todas las comunidades autónomas como en ocho corporaciones locales de las que analiza la institución. Ante estas perspectivas, la AIReF consideró "imprescindible" que la Administración Central presente este año un Plan Económico-Financiero (PEF), similar a los que Hacienda ha exigido a las comunidades autónomas incumplidoras.

"No tenemos una hoja de ruta del Gobierno, no se han presentado presupuestos en 2024 ni 2025, no se presentó plan presupuestario 2025. El Plan Fiscal Estructural y de Medio Plazo no puede asimilarse a la actualización del sistema de estabilidad. Es muy limitado en su contenido", ha insistido Herrero.

El informe adicional de pensiones

Por otro lado, la presidenta de la AIReF espera recibir a lo largo de este mes de julio respuesta a la consulta planteada a la Abogacía del Estado ante el informe adicional de pensiones que desde el Gobierno solicitarán a la institución antes del 1 de junio de 2026 para cumplir con Bruselas.

"No tenemos ninguna novedad todavía. Yo espero que a lo largo de este mes tengamos ya el informe correspondiente y en cuanto lo tengamos lo haremos público y anunciaremos, en su caso, si requiere algún tipo de adaptación o de actuación algún encargo de los que hemos recibido", ha señalado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó recientemente una modificación del Real Decreto de 18 de febrero que establecía cómo debía evaluar la AIReF el sistema de pensiones por si fueran necesarias medidas adicionales de ingresos.

Con los cambios introducidos, la AIReF tendrá que elaborar un informe adicional al emitido el pasado 31 de marzo sobre el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones ante una petición de Bruselas para que, en la evaluación de las pensiones, no se tengan en cuenta las transferencias del Estado como ingresos, frente a lo recogido en el Real Decreto anterior del Gobierno.

Desde la AIReF no entienden la razón que hay detrás del informe adicional sobre las pensiones que el Gobierno le ha mandatado y ha asegurado que el diagnóstico sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones "será el mismo en 2026" que el de este año y el 2023.

España no tiene la "necesidad y presión" de Francia para hacer recortes

La dirigente de AIReF también ha señalado que la presión y la necesidad que tiene Francia de adoptar medidas de recorte ante sus elevados niveles de déficit y deuda pública no es "en este momento" la situación de España.

"Francia tiene una situación de déficit claramente muy diferente respecto a nosotros. En este momento tiene un déficit muy alto y una deuda que se ha situado incluso por encima de la nuestra", ha explicado Cristina Herrero, que en cualquier caso ha advertido de que, según las proyecciones de la AIReF, a partir de 2028 España dejaría de disminuir su déficit y arrancaría nuevamente una senda ascendente, al igual que la deuda, ante la presión de factores como el envejecimiento de la población.

"La tendencia va a ser, en ausencia de medidas y en escenario a políticas constantes, de un crecimiento tanto del déficit como la deuda", ha alertado la presidenta de la AIReF, tras explicar que a este escenario proyectado habría que sumarle ahora los compromisos de incremento del gasto en defensa.