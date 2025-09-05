Aena emite un duro comunicado contra Ryanair: “Su política de comunicación está guiada por el fariseísmo, la mala educación y el chantaje”

La tensión entre Aena y Ryanair se ha recrudecido en las últimas horas con un cruce de acusaciones. Tras anunciar recortes del 16 % en su oferta de plazas en España para la próxima temporada de invierno y el cierre de su base en Santiago de Compostela, Ryanair acusó al gestor aeroportuario de mantener “tasas monopolísticas” que dañan el turismo y el empleo. En respuesta, Aena ha difundido un contundente comunicado contra la aerolínea irlandesa.

En ese texto, Aena afirma que la compañía liderada por Michael O’Leary mantiene una política de comunicación basada en “embustes” y que busca “sencillamente, ganar más dinero, aunque sea sufragado por el bolsillo de los contribuyentes españoles”. El escrito llega a calificar la estrategia de la low cost como guiada por “el fariseísmo, la mala educación y el chantaje”.

El gestor aeroportuario considera “asombrosa” la distancia entre “la excelencia operativa” de Ryanair y “la deshonestidad de su política de comunicación”. También acusa a la compañía de presionar a gobiernos europeos, reclamar dimisiones de ministros y tergiversar datos para favorecer sus intereses.

Por su parte, Ryanair, en un comunicado difundido este jueves, pidió al presidente de Aena, Maurici Lucena, que “se tranquilice” y baje las tasas aeroportuarias en lugar de lanzar “notas de prensa emocionales, pero inexactas”. La aerolínea sostiene que sus tarifas bajaron un 7 % el año pasado y que las críticas de Aena forman parte de un “pensamiento monopolista”.

La compañía insiste en que sus decisiones de mover aviones hacia otros países responden a políticas fiscales más atractivas en lugares como Italia, Hungría, Suecia o Marruecos, donde se reducen impuestos a la aviación o se abaratan tasas para estimular el crecimiento. “El monopolio de Aena, dirigido por expolíticos como el Sr. Lucena, no entiende que hay que competir si se quiere crecer”, señaló el consejero delegado Eddie Wilson.

Mientras Ryanair acusa a Aena de dañar la competitividad de los aeropuertos regionales, que según la low cost, están “casi al 70 % vacíos”, el gestor aeroportuario reivindica su modelo como uno de los más eficientes de Europa y advierte de que no cederá a lo que considera una “estrategia de extorsión”.