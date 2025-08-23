Durante las últimas dos décadas, España ha vivido una transformación económica marcada por la inflación y la evolución de precios que ha dejado atrás la época en la que muchos productos básicos y ofertas en restaurantes y demás tiendas costaban apenas un euro.

Este fenómeno ha cambiado profundamente la experiencia cotidiana de los consumidores y es clave para entender las percepciones sobre la pérdida de poder adquisitivo y las tensiones sociales en torno al coste de la vida.

Productos que antes costaban alrededor de 1 euro… y lo que cuestan ahora

En 2002, el kilo de arroz se podía comprar por aproximadamente 1 euro, un precio que hoy ha subido hasta los 1,45 euros, lo que supone un aumento del 45%. Otro producto básico en los carritos españoles como los huevos han experimentado una subida aún más pronunciada, pasando de 0,07 euros la unidad a 0,15 euros, es decir, un incremento del 114%.

En el caso de la leche, un litro costaba hace dos décadas alrededor de 0,60 euros y actualmente está aproximadamente en casi un euro, un 48% más caro. Cuando miramos el pan, un básico en cualquier hogar, su precio se ha más que duplicado, ya que una barra costaba aproximadamente 0,30 euros y ahora ronda los 0,70 euros, con un aumento cercano al 133%.

Pero no solo los alimentos han incrementado su precio. Un café que en su día podías conseguir por una moneda se ha encarecido hasta situarse entre 1,50 y 2 euros, y eso sin atender a los precios de sitios turísticos o de cafeterías de especialidad que cada vez son más frecuentes entre la ciudadanía.

Aunque sin duda la variación económica que más ha chocado a muchos usuarios tiene que ver con la famosa hamburguesa de McDonald’s que supuestamente costaba un euro, ahora se mueve habitualmente en un rango entre 1,50 y 2 euros, dejando claro que aquel símbolo de accesibilidad se ha transformado en un producto mucho más caro.

Fuera de estos productos de consumo, otro servicio claramente encarecido es el transporte público. Si se compara con precios históricos, el coste por viaje se ha incrementado aproximadamente un 50% o más en la última década, dependiendo de la localidad y el tipo de título de transporte usado, facturando un impacto importante en las economías familiares.

¿Cómo han evolucionado los salarios en dos décadas?

En paralelo a esta subida de precios, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha incrementado de forma considerable. En 2025, el SMI bruto mensual ascendió a 1.184 euros, un aumento del 60,9% respecto a 2018. De hecho, en los últimos años, el crecimiento del SMI ha superado de forma significativa la inflación acumulada, que ha sido del 19,5%. Los salarios en general también subieron un 3,8% en el primer trimestre de 2025, por encima del crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC), que fue del 2%.

Aunque el salario mínimo y los sueldos en general han aumentado en los últimos años, estos incrementos no siempre han acompañado de forma proporcional la subida de los precios, especialmente en productos básicos que afectan el día a día. Además hay que tener en cuenta que varios de los productos básicos nombrados han tenido subidas de precios más fuertes que la propia inflación, provocando una sensación creciente de que el euro "ya no rinde" como antaño.

El contraste queda patente al comparar productos clave de consumo básico con su precio de hace veinte años y con el actual, y ante la evolución de los ingresos laborales. Este desequilibrio alimenta las preocupaciones y críticas sociales sobre la capacidad real de compra y la vida cotidiana.

El euro que hace 20 años parecía rendir para lo básico, hoy se ha visto erosionado ante precios que suben más rápido que muchos salarios. Este fenómeno se ha convertido en un factor central en la experiencia económica diaria y un reto para quienes luchan por mantener su poder adquisitivo.

En definitiva, los productos de un euro son ya recuerdo, y la nueva realidad impone ajustes en la economía doméstica y en las políticas laborales para adaptar el poder de compra a los nuevos tiempos.