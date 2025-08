Los accionistas de Banco Sabadell aprueban la venta de su filial británica TSB: qué pasa ahora con la OPA del BBVA

La junta general extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell ha aprobado este miércoles la venta de TSB a Banco Santander por unanimidad entre los accionistas presentes en la junta, aunque el porcentaje depende de los votos emitidos telemáticamente. Ha estado presente en la junta general el 74,8% del capital social del Banco Sabadell, y fuentes de la entidad han explicado que es el cuórum más alto desde 2004.

Banco Sabadell y Banco Santander anunciaron el pasado 1 de julio un acuerdo para la compraventa de TSB por un precio inicial de 2.650 millones de libras esterlinas (3.098 millones de euros). La oferta presentada por Santander se dirige a la totalidad de las acciones de TSB en manos de Sabadell y el precio que finalmente reciba Sabadell por su filial británica se ajustará por el valor generado por TSB hasta el cierre de la operación.

En concreto, asumiendo que el cierre de la operación se produzca el 31 de marzo de 2026, Sabadell estima que recibirá un total de 2.875 millones de libras esterlinas (aproximadamente 3.361 millones de euros) por la venta de TSB.

En su día, Sabadell defendió que la operación representa una oportunidad estratégica y que es "extraordinariamente beneficiosa" tanto para el banco como para sus accionistas, independientemente --en sus palabras-- de la OPA formulada sobre Sabadell por BBVA en mayo de 2024.

Qué pasa ahora con la OPA lanzada por BBVA sobre el Sabadell

Así, el banco catalán consigue dar argumentos con la venta a los accionistas para que se mantengan en el Sabadell y no canjeen sus acciones por las de BBVA. Además, recientemente su nuevo plan estratégico con el que promete entregar a los accionistas 6.300 millones de euros hasta 2027, incluyendo los millones asociados a la venta de TSB.

Por otro lado, BBVA también anunció sus dividendos, de 36.000 millones hasta 2028, y lo ha hecho sin tener en cuenta a Sabadell, después de que el Gobierno decidiera que ambos bancos no se pueden fusionar al menos durante tres años si la opa prospera.

BBVA, por voz de su consejero delegado, Onur Genç, ha avisado esta semana de que "no hay garantía de nada" con la operación, de que si la opa no sale adelante "no pasa nada" y de que puede decidir retirarla después de las juntas del Sabadell.

Los accionistas agradecen la estrategia ante la OPA

En la Junta Extraordinaria del Sabadell, varios accionistas han hecho uso del turno de palabra para destacar que los dividendos anunciados por Banco Sabadell son superiores a los que cobrarían si se acepta la OPA de BBVA.

Además, han felicitado al consejo de administración por su trabajo al frente de la entidad en los últimos años y por su estrategia ante la OPA y han preguntado al consejo de administración por qué esperan que aparezca en el folleto de la OPA que BBVA debe presentar en septiembre.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha respondido que lo que piden es que el folleto sea "muy claro" y que debe decir si los accionistas de Banco Sabadell percibirán el 25% del valor del banco en dividendos y recompras, y si el porcentaje alcanzará el 40% hasta 2027. "Con eso tendríamos un grandísimo avance, porque de momento esa información no existe y, por tanto, no es comparable", ha dicho, y ha añadido que ya advirtieron en un primer momento que faltaba claridad en aspectos como las sinergias y su coste de obtención.

Ha recordado que las estimaciones de Banco Sabadell es que las sinergias serán "cero" en los próximos tres o cinco años por las condiciones puestas por el Gobierno.

El presidente del banco, Josep Oliu, ha pedido que se expliquen los riesgos que tendrán los accionistas si Banco Sabadell se mantiene independiente o si se aplica la OPA de BBVA.

Preguntados por el impacto fiscal para los accionistas que acudan a la OPA, Oliu ha explicado que la operación no está sujeta a la neutralidad fiscal, por lo que se deberán pagar los impuestos correspondientes a la plusvalía obtenida desde el momento de compra.

Ha explicado que aquellos accionistas que tienen las acciones depositadas en el propio Banco Sabadell, tienen disponible una calculadora fiscal, "que le llamaría trituradora fiscal", en la que pueden ver el valor exacto de sus acciones y los impuestos que deberían pagar si se acogen a la OPA.