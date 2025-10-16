Las acciones de BBVA se disparan en Estados Unidos tras el fracaso de la OPA al Sabadell

BBVA se impulsaba en torno a un 7% en la bolsa estadounidense después de conocerse que su OPA sobre Sabadell ha fracasado al obtener solo un 25,47% de aceptación de los derechos de voto de la entidad catalana.

BBVA, que ha llegado a subir un 9% en Wall Street, no cotiza directamente en el mercado estadounidense, sino que lo hace a través de los ADR (American Depositary Receipt), certificados negociables estadounidenses que representan la propiedad de acciones de una sociedad constituida fuera de EEUU.

Son estos certificados los que están subiendo más de un 7%, hasta intercambiarse a un precio de unos 19,5 dólares. En España, la cotización del banco ha cerrado este jueves en 15,72 euros.

Desde XTB se indicaba, antes de conocerse el fracaso de la OPA, que en este escenario la revalorización de BBVA podría rondar entre el 5% y el 10% "incluso siendo conservadores", ya que la prima de la operación podría sumarse a sus acciones.

"Esto es porque las acciones del comprador caen cuando se lanza la oferta y las de la empresa comprada suben, cerrándose aproximadamente esa prima inicial. Sin embargo, el proceso se invierte si la OPA no sale adelante", exponía el bróker.

Además, comentaba la firma que se abre una posibilidad "muy atractiva" para el accionista de BBVA, puesto que el exceso de capital de la entidad podría repartirse "en forma de dividendos 'extra' o un gran plan de recompra de acciones, lo que causaría un gran optimismo en el mercado".

Tras conocerse la noticia, BBVA ha anunciado, que "retoma de manera acelerada" su plan de distribución, lo que incluye iniciar el 31 de octubre la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros; el reparto del mayor dividendo a cuenta de su historia, de 0,32 euros por acción, el próximo 7 de noviembre; y la puesta en marcha de una "significativa recompra" de acciones adicional.