Abre el segundo plazo de solicitud de becas comedor en Madrid: requisitos y cómo presentarla

Este martes la Comunidad de Madrid ha abierto un segundo plazo para solicitar las becas de comedor escolar para el curso 2025/2026.

El Ejecutivo madrileño ha informado que este nuevo periodo de solicitud de beca tiene los mismos requisitos que la convocatoria resuelta a comienzos de septiembre. En la anterior convocatoria se concedieron 119.000 becas, 16.000 más que en ese periodo del año anterior.

¿Para qué alumnos?

Los alumnos que se hayan incorporado al sistema educativo tras el comienzo de las clases y las familias que fueron excluidas en el primer plazo, podrán solicitar estas nuevas becas. Los beneficiarios de este segundo procedimiento recibirán la cuantía de la beca con efectos retroactivos al inicio del curso.

¿Cómo solicitarla?

Las familias podrán presentar la documentación hasta el próximo día 18 de noviembre en el portal institucional, la Cuenta Digital, los registros oficiales y los colegios sostenidos con fondos públicos.

Para agilizar el proceso, los solicitantes deberán presentar una petición en la que figuren sus datos básicos, el permiso expreso para que la Administración regional pueda comprobar el resto de la información requerida y el documento justificativo que se requiera en determinados supuestos. Deberá estar firmada obligatoriamente por todas las personas mayores de edad que figuren en él.

Novedades

Una de las novedades de este nuevo plazo es que para este curso se han abierto becas para los hijos de miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la región. Estos empleados públicos se sumarán a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que ya las reciben desde convocatorias anteriores.

Otra novedad es que existe un apartado específico para las familias numerosas cuya renta per cápita esté entre los 8.400 y los 10.000 euros, que obtendrán una ayuda equivalente al 30% del coste del servicio de comedor.

Por otro lado, las familias numerosas cuyos ingresos por miembro están por debajo de esos 8.400 ya podían optar a la ayuda desde la pasada convocatoria, dentro de la categoría general.