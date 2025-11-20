Hasta 2.500 euros de deducción IRPF: los contribuyentes que podrán deducirse este dinero en la próxima Renta

Hacienda aplicará en la próxima declaración de la renta una deducción del IRPF que podrá llegar hasta los más de 2.550 €. Esta medida se fijará para quienes tengan a una persona mayor a su cargo y exige cumplir condiciones de edad, convivencia con la persona e ingresos, estos últimos tienen que ser bajos. A partir de ahí, la Agencia Tributaria reforzará el control para evitar fraudes y verificar que el contribuyente cumple con los requisitos establecidos.

El Ministerio de Hacienda ha informado que las personas contribuyentes podrán aplicar en el IRPF una deducción de hasta 2.559 €. Esta medida se dirige a las personas que conviven con familiares con ingresos reducidos y que dependen del contribuyente.

Deducción por convivir con personas mayores: requisitos e importe

Para acceder a esta deducción por convivir con una persona mayor, Hacienda establece varios requisitos a cumplir:

Edad de la persona a cargo, que debe tener más de los 65 años .

Convivencia demostrable, ya que el familiar debe vivir con el contribuyente más de seis meses al año .

N o superar el límite de ingresos establecido, los rendimientos íntegros no deben superar los 8.000 € anuales .

Que la persona dependiente no presente la declaración de la Renta por su cuenta .

No haber recibido ayudas similares que impidan aplicar a esta prestación.

La Agencia Tributaria ha anunciado también que intensificará la comprobación de que el solicitante cumple con las condiciones establecidas para prevenir el uso indebido de esta deducción de más de 2.500 €. Está previsto que cada caso se estudie de manera individual verificando además el parentesco con la persona dependiente. Para reflejar que se cumplen estos requisitos será necesario aportar documentos como certificados de empadronamiento o justificantes de ingresos.

Una reducción significativa para el IRPF

Con esta deducción por cuidado de familiares, Hacienda pretende apoyar a aquellos que asumen responsabilidades de cuidados del hogar así como aliviar la carga fiscal de familias que tienen a cargo personas dependientes. Esta medida supondrá una reducción significativa en la cuota del IRPF de la próxima declaración de la renta.

La ayuda se tramita directamente al presentar la declaración de la Renta del año en el que se hayan cumplido los requisitos establecidos, es decir, en el mismo periodo fiscal.