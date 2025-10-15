Todas las novelas que han ganado el Premio Planeta: Carmen Mola, Santiago Posteguillo o Sonsoles Ónega

El Premio Planeta de Novela celebra una nueva edición, la 74, que vuelve a reunir a lo más destacado de la literatura española e hispanoamericana. Los Reyes presiden esta noche la gala literaria en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en Barcelona, donde se conocerá el nombre del ganador y el finalista del Premio Planeta 2025.
El galardón, dotado con un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 para la finalista, mantiene su liderazgo como el premio literario mejor remunerado del mundo para novelas inéditas. En esta edición se han presentado 1.320 originales, cifra récord, gracias a la posibilidad de enviar manuscritos de forma telemática.
Ganadores
2024: "Victoria" - Paloma Sánchez-Garnica: La novela ganadora narra como Victoria, en el Berlín derrotado por la Segunda Guerra Mundial, se ve obligada a partir a Estados Unidos para ejercer de espía de los rusos, y allí vive una historia de amor.
2023: "Las hijas de la criada" - Sonsoles Ónega: En esta novela, Sonsoles Ónega explora la vida de mujeres que luchan por sus derechos y su lugar en el mundo. Es una historia de reivindicación y superación con un enfoque histórico.
2022: "Lejos de Luisiana" - Luz Gabás: Esta novela está ambientada en el siglo XVIII, durante la cesión de Luisiana por Francia a España. Luz Gabás narra la mezcla de culturas y el amor en tiempos de convulsión política.
2021: "La Bestia" - Carmen Mola: Un thriller ambientado en el Madrid del siglo XIX durante una epidemia de cólera, donde se mezcla la violencia, el suspense y los secretos oscuros. Carmen Mola ofrece una historia llena de intriga y brutalidad.
2020: "Aquitania" - Eva García Sáenz de Urturi: Una novela histórica que nos transporta a la Edad Media, centrada en la figura de Leonor de Aquitania. La trama está llena de misterios, conspiraciones y guerras por el poder.
2019: "Terra Alta" - Javier Cercas: presenta un thriller que reflexiona sobre la justicia, la ley y la moral. La historia sigue a un policía en la Cataluña rural que investiga un brutal asesinato.
2018: "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo: En esta novela histórica, Posteguillo se sumerge en la Roma antigua para relatar la vida de Julia Domna, una mujer poderosa que luchó por el control del Imperio Romano.
2017: "El fuego invisible" - Javier Sierra: Una novela de misterio donde se exploran las raíces del Santo Grial y el poder de las palabras. Javier Sierra mezcla elementos históricos y esotéricos para crear una historia intrigante.
2016: "Todo esto te daré" - Dolores Redondo: Un thriller que comienza con la muerte inesperada de un hombre en Galicia. La trama revela secretos familiares y alianzas ocultas en medio de un ambiente opresivo y rural.
2015: "Hombres desnudos" - Alicia Giménez Bartlett: Una obra que trata sobre la crisis económica y sus efectos en las relaciones humanas, siguiendo a personajes que se ven arrastrados a situaciones límite debido a la precariedad laboral y emocional.
2014: "Milena o el fémur más bello del mundo" - Jorge Zepeda Patterson: Una novela de suspense que explora temas como el tráfico de personas y la corrupción política. La historia sigue a una mujer víctima de la trata que lucha por sobrevivir y encontrar justicia.
Resto de premiados
- 2013: El cielo ha vuelto - Clara Sánchez
- 2012: La marca del meridiano - Lorenzo Silva
- 2011: El Imperio eres tú - Javier Moro
- 2010: Riña de gatos. Madrid 1936 - Eduardo Mendoza
- 2009: Contra el viento - Ángeles Caso
- 2008: La Hermandad de la Buena Suerte - Fernando Savater
- 2007: El mundo - Juan José Millás
- 2006: La fortuna de Matilda Turpin - Álvaro Pombo
- 2005: Pasiones romanas - Maria de la Pau Janer
- 2004: Un milagro en equilibrio - Lucía Etxebarria
- 2003: El baile de la Victoria - Antonio Skármeta
- 2002: El huerto de mi amada - Alfredo Bryce Echenique
- 2001: La canción de Dorotea - Rosa Regàs
- 2000: Mientras vivimos - Maruja Torres
- 1999: Melocotones helados - Espido Freire
- 1998: Pequeñas infamias - Carmen Posadas
- 1997: La tempestad - Juan Manuel de Prada
- 1996: El desencuentro - Fernando Schwartz
- 1995: La mirada del otro - Fernando G. Delgado
- 1994: La cruz de San Andrés - Camilo José Cela
- 1993: Lituma en los Andes - Mario Vargas Llosa
- 1992: La prueba del laberinto - Fernando Sánchez Dragó
- 1991: El jinete polaco - Antonio Muñoz Molina
- 1990: El manuscrito carmesí - Antonio Gala
- 1989: Queda la noche - Soledad Puértolas
- 1988: Filomeno, a mi pesar - Gonzalo Torrente Ballester
- 1987: En busca del unicornio - Juan Eslava Galán
- 1986: No digas que fue un sueño - Terenci Moix
- 1985: Yo, el rey - Juan Antonio Vallejo-Nágera
- 1984: Crónica sentimental en rojo - Francisco González Ledesma
- 1983: La guerra del general Escobar - José Luis Olaizola
- 1982: Jaque a la Dama - Jesús Fernández Santos
- 1981: Y Dios en la última playa - Cristóbal Zaragoza
- 1980: Volavérunt - Antonio Larreta
- 1979: Los mares del Sur - Manuel Vázquez Montalbán
- 1978: La muchacha de las bragas de oro - Juan Marsé
- 1977: Autobiografía de Federico Sánchez - Jorge Semprún
- 1976: En el día de hoy - Jesús Torbado
- 1975: La gangrena - Mercedes Salisachs
- 1974: Icaria, Icaria ... - Xavier Benguerel
- 1973: Azaña - Carlos Rojas
- 1972: La cárcel - Jesús Zárate
- 1971: Condenados a vivir - José María Gironella
- 1970: La cruz invertida - Marcos Aguinis
- 1969: En la vida de Ignacio Morel - Ramón J. Sender
- 1968: Con la noche a cuestas - Manuel Ferrand
- 1967: Las últimas banderas - Ángel María de Lera
- 1966: A tientas y a ciegas - Marta Portal
- 1965: Equipaje de amor para la tierra - Rodrigo Rubio
- 1964: Las hogueras - Concha Alós
- 1963: El cacique - Luis Romero
- 1962: Se enciende y se apaga una luz - Ángel Vázquez
- 1961: La mujer de otro - Torcuato Luca de Tena
- 1960: El atentado - Tomás Salvador
- 1959: La noche - Andrés Bosch
- 1958: Pasos sin huellas - Fernando Bermúdez de Castro
- 1957: La paz empieza nunca - Emilio Romero
- 1956: El desconocido - Carmen Kurtz
- 1955: Tres pisadas de hombre - Antonio Prieto
- 1954: Pequeño teatro - Ana María Matute
- 1953: Una casa con goteras - Santiago Lorén
- 1952: En la noche no hay caminos - Juan José Mira