Todas las novelas que han ganado el Premio Planeta: Carmen Mola, Santiago Posteguillo o Sonsoles Ónega

El Premio Planeta de Novela celebra una nueva edición, la 74, que vuelve a reunir a lo más destacado de la literatura española e hispanoamericana. Los Reyes presiden esta noche la gala literaria en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en Barcelona, donde se conocerá el nombre del ganador y el finalista del Premio Planeta 2025.

El galardón, dotado con un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 para la finalista, mantiene su liderazgo como el premio literario mejor remunerado del mundo para novelas inéditas. En esta edición se han presentado 1.320 originales, cifra récord, gracias a la posibilidad de enviar manuscritos de forma telemática.

Ganadores

2024: "Victoria" - Paloma Sánchez-Garnica: La novela ganadora narra como Victoria, en el Berlín derrotado por la Segunda Guerra Mundial, se ve obligada a partir a Estados Unidos para ejercer de espía de los rusos, y allí vive una historia de amor.

2023: "Las hijas de la criada" - Sonsoles Ónega: En esta novela, Sonsoles Ónega explora la vida de mujeres que luchan por sus derechos y su lugar en el mundo. Es una historia de reivindicación y superación con un enfoque histórico.

2022: "Lejos de Luisiana" - Luz Gabás: Esta novela está ambientada en el siglo XVIII, durante la cesión de Luisiana por Francia a España. Luz Gabás narra la mezcla de culturas y el amor en tiempos de convulsión política.

2021: "La Bestia" - Carmen Mola: Un thriller ambientado en el Madrid del siglo XIX durante una epidemia de cólera, donde se mezcla la violencia, el suspense y los secretos oscuros. Carmen Mola ofrece una historia llena de intriga y brutalidad.

2020: "Aquitania" - Eva García Sáenz de Urturi: Una novela histórica que nos transporta a la Edad Media, centrada en la figura de Leonor de Aquitania. La trama está llena de misterios, conspiraciones y guerras por el poder.

2019: "Terra Alta" - Javier Cercas: presenta un thriller que reflexiona sobre la justicia, la ley y la moral. La historia sigue a un policía en la Cataluña rural que investiga un brutal asesinato.

2018: "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo: En esta novela histórica, Posteguillo se sumerge en la Roma antigua para relatar la vida de Julia Domna, una mujer poderosa que luchó por el control del Imperio Romano.

2017: "El fuego invisible" - Javier Sierra: Una novela de misterio donde se exploran las raíces del Santo Grial y el poder de las palabras. Javier Sierra mezcla elementos históricos y esotéricos para crear una historia intrigante.

2016: "Todo esto te daré" - Dolores Redondo: Un thriller que comienza con la muerte inesperada de un hombre en Galicia. La trama revela secretos familiares y alianzas ocultas en medio de un ambiente opresivo y rural.

2015: "Hombres desnudos" - Alicia Giménez Bartlett: Una obra que trata sobre la crisis económica y sus efectos en las relaciones humanas, siguiendo a personajes que se ven arrastrados a situaciones límite debido a la precariedad laboral y emocional.

2014: "Milena o el fémur más bello del mundo" - Jorge Zepeda Patterson: Una novela de suspense que explora temas como el tráfico de personas y la corrupción política. La historia sigue a una mujer víctima de la trata que lucha por sobrevivir y encontrar justicia.

Resto de premiados