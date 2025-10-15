premio planeta

Todas las novelas que han ganado el Premio Planeta: Carmen Mola, Santiago Posteguillo o Sonsoles Ónega

La primera edición del galardón se celebró en 1954. En 2025 será la número 74, cuyo ganador relevará a Paloma Sánchez-Garnica.

ondacero.es

Madrid |

Todas las novelas que han ganado el Premio Planeta: Carmen Mola, Santiago Posteguillo o Sonsoles Ónega
Todas las novelas que han ganado el Premio Planeta: Carmen Mola, Santiago Posteguillo o Sonsoles Ónega | Europa Press

El Premio Planeta de Novela celebra una nueva edición, la 74, que vuelve a reunir a lo más destacado de la literatura española e hispanoamericana. Los Reyes presiden esta noche la gala literaria en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en Barcelona, donde se conocerá el nombre del ganador y el finalista del Premio Planeta 2025.

El galardón, dotado con un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 para la finalista, mantiene su liderazgo como el premio literario mejor remunerado del mundo para novelas inéditas. En esta edición se han presentado 1.320 originales, cifra récord, gracias a la posibilidad de enviar manuscritos de forma telemática.

Ganadores

2024: "Victoria" - Paloma Sánchez-Garnica: La novela ganadora narra como Victoria, en el Berlín derrotado por la Segunda Guerra Mundial, se ve obligada a partir a Estados Unidos para ejercer de espía de los rusos, y allí vive una historia de amor.

2023: "Las hijas de la criada" - Sonsoles Ónega: En esta novela, Sonsoles Ónega explora la vida de mujeres que luchan por sus derechos y su lugar en el mundo. Es una historia de reivindicación y superación con un enfoque histórico.

2022: "Lejos de Luisiana" - Luz Gabás: Esta novela está ambientada en el siglo XVIII, durante la cesión de Luisiana por Francia a España. Luz Gabás narra la mezcla de culturas y el amor en tiempos de convulsión política.

2021: "La Bestia" - Carmen Mola: Un thriller ambientado en el Madrid del siglo XIX durante una epidemia de cólera, donde se mezcla la violencia, el suspense y los secretos oscuros. Carmen Mola ofrece una historia llena de intriga y brutalidad.

2020: "Aquitania" - Eva García Sáenz de Urturi: Una novela histórica que nos transporta a la Edad Media, centrada en la figura de Leonor de Aquitania. La trama está llena de misterios, conspiraciones y guerras por el poder.

2019: "Terra Alta" - Javier Cercas: presenta un thriller que reflexiona sobre la justicia, la ley y la moral. La historia sigue a un policía en la Cataluña rural que investiga un brutal asesinato.

2018: "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo: En esta novela histórica, Posteguillo se sumerge en la Roma antigua para relatar la vida de Julia Domna, una mujer poderosa que luchó por el control del Imperio Romano.

2017: "El fuego invisible" - Javier Sierra: Una novela de misterio donde se exploran las raíces del Santo Grial y el poder de las palabras. Javier Sierra mezcla elementos históricos y esotéricos para crear una historia intrigante.

2016: "Todo esto te daré" - Dolores Redondo: Un thriller que comienza con la muerte inesperada de un hombre en Galicia. La trama revela secretos familiares y alianzas ocultas en medio de un ambiente opresivo y rural.

2015: "Hombres desnudos" - Alicia Giménez Bartlett: Una obra que trata sobre la crisis económica y sus efectos en las relaciones humanas, siguiendo a personajes que se ven arrastrados a situaciones límite debido a la precariedad laboral y emocional.

2014: "Milena o el fémur más bello del mundo" - Jorge Zepeda Patterson: Una novela de suspense que explora temas como el tráfico de personas y la corrupción política. La historia sigue a una mujer víctima de la trata que lucha por sobrevivir y encontrar justicia.

Resto de premiados

  • 2013: El cielo ha vuelto - Clara Sánchez
  • 2012: La marca del meridiano - Lorenzo Silva
  • 2011: El Imperio eres tú - Javier Moro
  • 2010: Riña de gatos. Madrid 1936 - Eduardo Mendoza
  • 2009: Contra el viento - Ángeles Caso
  • 2008: La Hermandad de la Buena Suerte - Fernando Savater
  • 2007: El mundo - Juan José Millás
  • 2006: La fortuna de Matilda Turpin - Álvaro Pombo
  • 2005: Pasiones romanas - Maria de la Pau Janer
  • 2004: Un milagro en equilibrio - Lucía Etxebarria
  • 2003: El baile de la Victoria - Antonio Skármeta
  • 2002: El huerto de mi amada - Alfredo Bryce Echenique
  • 2001: La canción de Dorotea - Rosa Regàs
  • 2000: Mientras vivimos - Maruja Torres
  • 1999: Melocotones helados - Espido Freire
  • 1998: Pequeñas infamias - Carmen Posadas
  • 1997: La tempestad - Juan Manuel de Prada
  • 1996: El desencuentro - Fernando Schwartz
  • 1995: La mirada del otro - Fernando G. Delgado
  • 1994: La cruz de San Andrés - Camilo José Cela
  • 1993: Lituma en los Andes - Mario Vargas Llosa
  • 1992: La prueba del laberinto - Fernando Sánchez Dragó
  • 1991: El jinete polaco - Antonio Muñoz Molina
  • 1990: El manuscrito carmesí - Antonio Gala
  • 1989: Queda la noche - Soledad Puértolas
  • 1988: Filomeno, a mi pesar - Gonzalo Torrente Ballester
  • 1987: En busca del unicornio - Juan Eslava Galán
  • 1986: No digas que fue un sueño - Terenci Moix
  • 1985: Yo, el rey - Juan Antonio Vallejo-Nágera
  • 1984: Crónica sentimental en rojo - Francisco González Ledesma
  • 1983: La guerra del general Escobar - José Luis Olaizola
  • 1982: Jaque a la Dama - Jesús Fernández Santos
  • 1981: Y Dios en la última playa - Cristóbal Zaragoza
  • 1980: Volavérunt - Antonio Larreta
  • 1979: Los mares del Sur - Manuel Vázquez Montalbán
  • 1978: La muchacha de las bragas de oro - Juan Marsé
  • 1977: Autobiografía de Federico Sánchez - Jorge Semprún
  • 1976: En el día de hoy - Jesús Torbado
  • 1975: La gangrena - Mercedes Salisachs
  • 1974: Icaria, Icaria ... - Xavier Benguerel
  • 1973: Azaña - Carlos Rojas
  • 1972: La cárcel - Jesús Zárate
  • 1971: Condenados a vivir - José María Gironella
  • 1970: La cruz invertida - Marcos Aguinis
  • 1969: En la vida de Ignacio Morel - Ramón J. Sender
  • 1968: Con la noche a cuestas - Manuel Ferrand
  • 1967: Las últimas banderas - Ángel María de Lera
  • 1966: A tientas y a ciegas - Marta Portal
  • 1965: Equipaje de amor para la tierra - Rodrigo Rubio
  • 1964: Las hogueras - Concha Alós
  • 1963: El cacique - Luis Romero
  • 1962: Se enciende y se apaga una luz - Ángel Vázquez
  • 1961: La mujer de otro - Torcuato Luca de Tena
  • 1960: El atentado - Tomás Salvador
  • 1959: La noche - Andrés Bosch
  • 1958: Pasos sin huellas - Fernando Bermúdez de Castro
  • 1957: La paz empieza nunca - Emilio Romero
  • 1956: El desconocido - Carmen Kurtz
  • 1955: Tres pisadas de hombre - Antonio Prieto
  • 1954: Pequeño teatro - Ana María Matute
  • 1953: Una casa con goteras - Santiago Lorén
  • 1952: En la noche no hay caminos - Juan José Mira
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer