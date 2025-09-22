Proyecto innovador gratuito durante todo este año académico

El Thyssen-Bornemisza acerca su colección a las aulas de todo el mundo de forma virtual

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acerca su colección a las aulas de todo el mundo de forma virtual. Se estrena un proyecto innovador que permite a colegios de cualquier lugar del mundo, disfrutar de visitas guiadas digitales.

Paco Paniagua

Madrid |

Es uno de los proyectos más innovadores del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de los últimos años. Se va a cercar su colección a las aulas de todo el mundo de forma virtual. Este curso, 2025/2026, el área de Educación del museo estrena un proyecto innovador que permite a colegios de cualquier lugar del mundo, disfrutar de visitas guiadas digitales a la colección permanente.

Están especialmente diseñadas para estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato. Como novedad y con motivo de su lanzamiento, este programa será gratuito durante todo este año académico.

Interactuar con las pinturas del recorrido

A través de cuatro itinerarios temáticos, esta iniciativa propone descubrir gran parte de la historia del arte occidental a partir de algunas obras maestras del museo. La plataforma permite explorar de forma automática las diferentes salas desde cualquier dispositivo y sin necesidad de salir del aula. Además, se puede interactuar con cada una de las pinturas del recorrido haciendo súper-zoom y descubrir contenidos adicionales como la técnica, el contexto histórico o la biografía del artista.

Client Challenge

Cada uno de los recorridos está dedicado a un estilo o etapa artística concreta: Renacimientos, Impresionismos, Pintura estadounidense y Vanguardias históricas. La investigación y diseño de los contenidos, disponibles únicamente en español, han sido realizados por Ana Valtierra, profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid.

