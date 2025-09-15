'The Studio' bate récord en los Emmy en una noche en la que 'Adolescence' y 'The Pitt' también hicieron historia

'The Studio', la sátira de Apple TV+ a los grandes estudios ha batido el récord como la serie de comedia de una temporada más galardonada en la historia de los Emmy, mientras que la miniserie 'Adolescence' se ha impuesto en todas las categorías a las que había sido nominada y '¡The Pitt' ha conseguido el premio a mejor serie dramática.

'The Studio', protagonizada por Seth Rogen, ha logrado 13 estatuillas en total, como la de mejor serie de comedia y mejor actor, superando el récord de 'The Bear', que en 2023 logró 10 premios. Por su parte, 'The Pitt' ha derrotado a 'Severance', la más nominada de la edición.

En cuanto a 'Adolescence' se ha hecho con ocho estatuillas, entre ellas la de mejor actor de reparto para Owen Cooper superando el hito de Scott Jacoby que en 1973 consiguió el Emmy siendo el actor más joven en lograrlo.

Stephen Graham, quien además de recoger el premio a mejor dirección, también se ha alzado con la estatuilla a mejor actor principal, quiso dedicar su reconocimiento a su mujer: "Sabes que sin ti yo estaría muerto", ha confesado el actor británico al recibir el premio.

Bardem denunció "el genocidio de Israel en Gaza"

En la 77.ª edición de los premios Emmy también ha habido hueco para apoyar a Palestina. Algunos actores y trabajadores de la industria han aprovechado el momento para denunciar lo que está ocurriendo.

Por ejemplo, el actor Javier Bardem apareció en la alfombra roja con una kufiya, un pañuelo tradicional de Oriente Medio para "denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza". Bardem ha aprovechado el momento para pedir "sanciones que deben darse al estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro".

La actriz de 'Hacks'. Hannah Einbinder, por su parte, tras recoger su premio a mejor actriz de reparto en una serie de comedia, terminó su discurso con una muestra de apoyo a Palestina y un alegato contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Por su parte, la comediante estadounidense Meghan Stalter posó en la alfombra roja de los Emmy con un bolso negro que con la inscripción "¡cese el fuego!"