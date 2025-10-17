El terremoto provocado por la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y su gira: reacción de Leire y fiebre por las entradas

La industria musical española ha experimentado un gran revuelo en las últimas horas por el anuncio del esperado regreso de Amaia Montero que, tras meses de conjeturas, el grupo confirmó este miércoles.

El anuncio se dio a conocer justo un año y un día después de la salida de Leire Martínez, que había sido la voz del grupo desde 2008.

De revuelo en revuelo mediático

La irunesa Amaia Montero decidió dejar la banda en 2007, tras 12 años como vocalista, para emprender una carrera en solitario en la que ha coronado cuatro discos, entre ellos 'Nacidos para crecer'.

La salida de Montero se resolvió con la incorporación de Leire Martínez, quien ha sido la voz del grupo durante 17 años y cuya salida justo hace un año provocó una segunda ruptura y otro gran revuelo mediático ya que, según confesó la propia cantante, en este caso, ella no tomó la decisión.

Amaia era la voz de himnos como 'Rosas' y 'Cuéntame al oído'

A partir de ese momento, comenzaron las especulaciones sobre el regreso a la banda donostiarra de su primera vocalista, que puso su voz única a himnos de la banda como 'Cuéntame al oído', 'El 28' y 'Rosas'.

Aunque la incógnita no se ha despejado hasta este miércoles, el runrún se ha mantenido a lo largo de este año, sobre todo después de que esta semana el grupo publicara en sus redes sociales un 'post' de una hoja en blanco y coronara su perfil con la frase "solo juntos tiene sentido".

La propia Amaia Montero también anunció que volvería este año a la música. Un retorno muy esperado después de que el disco que tenía en ciernes en 2022 no se concretara, ya que la cantante volvió a apartarse del foco público para cuidar su salud.

Su reaparición musical se produjo en el verano de 2024 como inesperada invitada en uno de los cuatro conciertos con los que Karol G culminó su gira mundial en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, lo que unido a la posterior salida de Leire Martínez contribuyó a disparar las especulaciones sobre su regreso y a enfrentar a los 'fans' de cada una de las cantantes.

Pablo Benegas no estará con ellos

Finalmente, el esperado anuncio se ha confirmado: la 'reina del pop' regresa a su grupo de amigos, con la ausencia de Pablo Benegas, para revivir el espíritu de una banda, con melodías pegadizas y letras cotidianas, asociada al Donosti Sound, que desea escribir su nueva etapa en una página en blanco.

Sin embargo, en ella no aparecerá, de momento, el guitarrista Pablo Benegas, hijo del histórico socialista Txiki Benegas, y autor del libro 'Memorias' en el que relata cómo la música y la amistad cristalizada en este grupo lo salvaron del temor perpetuo que respiró de joven por la amenaza de ETA.

La reacción de Leire a la vuelta de Amaia

Leire se ha pronunciado sobre la vuelta de Amaia Montero al grupo. "Estoy a lo mío, trabajando. De verdad que no me voy a pronunciar en nada", ha asegurado la cantante en el programa de televisión 'El tiempo justo', que ha contactado con ella telefónicamente.

"No es mi noticia, no tiene nada que ver conmigo. Entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea. Es que no es mi historia", remarcó Martínez.

La gira de reencuentro: fechas

Tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero al grupo, este viernes La Oreja de Van Gogh ha anunciado gira. Se llamará 'Tantas cosas que contar' y contará con 16 fechas.

El tour arrancará en el mes de mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos, como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.

La gira, además de ser "un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos, 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años", destaca la organización en un comunicado.

Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hay más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", aseguran los componentes de La Oreja de Van Gogh.

Las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh salen a la venta el próximo lunes 20 de octubre a las 12.00 horas en la página web del grupo.