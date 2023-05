Suecia, ganadora de Eurovisión 2023 y Blanca Paloma queda en 17ª posición

Suecia ha salido ganadora del festival de Eurovisión 2023 después de arrasar en las votaciones gracias al voto del jurado profesional. A pesar de sufrir un susto de última hora por culpa del televoto, que puso a Finlandia primera en la clasificación a última hora.

La representante española, Blanca Paloma, estuvo entre las mejor valoradas por el jurado profesional, pero el televoto la terminó relegando a la decimoséptima posición.

La gala comenzó con el tradicional paseo de banderas en el que participaron todos los países participantes en la final, que se combinaron con distintas actuaciones de representantes ucranianos, país ganador del pasado festival pero que no ha podido albergar esta edición debido a la guerra que sigue azotando el país. Es por esto que este año se ha celebrado en Liverpool, puesto que Reino Unido terminó en segundo lugar por delante de la representante española Chanel Terrero.

Austria fue el país encargado de abrir el orden de actuaciones con la interpretación de 'Who the hell is Edgar?' por parte de Teya & Salena. España fue la primera de las favoritas en actuar, con una gran performance por parte de la ilicitana Blanca Paloma, que puso en pie al Liverpool Stadium con su tema 'EAEA'.

Justo después de la artista española fue el turno de Loreen, la gran favorita, y su tema 'Tatoo'. La artista sueca volvía al festival después de ganar el micrófono de cristal en 2012 con 'Euphoria'.

Tampoco defraudaron Finlandia, que con su apuesta por mezclar diferentes géneros como el rap, el pop, el heavy metal y la música electrónica en una misma actuación; Ucrania, actual ganadora del año pasado, con una canción inspirada en la guerra que atraviesa el país desde febrero del pasado año; Noruega, con el tema más viral de todo el festival; ni Israel, una de las mejor posicionadas en las apuestas.

Después de todo el carrusel de actuaciones llegó el turno de unas votaciones diferentes. Por primera vez el festival se abría a permitir votar a los países no participantes, que se unirían en un solo "país internacional".

El recuento de los votos del jurado profesional comenzó con Suecia arrasando, mientras países como Israel e Italia sumaban puntos y bailaban continuamente en la lucha por una segunda posición a la que se terminó sumando Finlandia. Mientras, Blanca Paloma conseguía llegar al final de este primer recuento entre las diez mejores clasificadas.

Tras el jurado profesional llegó el baile del televoto, que puso patas arriba la parte alta de la clasificación. Noruega y Ucrania llegaron a saltar de la zona baja al Top 3. España logró solo cinco puntos, lo que hizo a Blanca Paloma caer hasta la segunda mitad de la clasificación y terminar en 17ª posición.

Finlandia dio un salto gigante hasta arrebatarle a Suecia la primera posición, pero finalmente el televoto devolvió a Suecia a lo más alto, con 583 puntos, para coronar a Loreen con su segundo micrófono de cristal. Finlandia terminó segunda con 526 puntos, Israel tercera con 362, e Italia cuarta con 350.

Así ha sido la actuación ganadora de Eurovisión 2023

