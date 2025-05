El sociólogo Douglas Massey galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025

El sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025, según ha anunciado el jurado encargado de su concesión. La candidatura de Massey la propuso Alejandro Portes, Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales 2019.

Douglas Massey es licenciado en Sociología, Psicología y Español por la Western Washington University en 1974. Después completó su maestría en 1977 y un doctorado en Sociología en 1978 en la Universidad de Princeton. Se le reconoce por su enfoque multidisciplinar y ha realizado grandes contribuciones a la migración internacional, la segregación residencial o la estratificación social.

Su obra ha sido fundamental, según los especialistas, para comprender las dinámicas de la migración internacional y la segregación urbana, combinando rigor académico con un enfoque accesible que ha influido tanto en el ámbito académico como en la formulación de políticas públicas, tal y como publica la web de la Fundación del Premio Princesa de Asturias.

A lo largo de su carrera ha sido presidente de la Population Association of America en 1996, de la American Sociological Association en 2000-2001 y de la American Academy of Political and Social Science entre 2006 y 2015.

Fue nombrado Doctor honoris causa por las universidades de Pensilvania y Ohio State, Massey es miembro de diversas instituciones de relevancia: de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, la Sociedad Filosófica Estadounidense y la Academia Europea.

Entre sus obras más importantes destacan American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass (1993) o Comprender las Migraciones Internacionales. Teorías, prácticas y políticas migratorias.