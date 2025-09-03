PREMIOS OSCAR

'Sirat', 'Romería' y 'Sorda', candidatas a representar a España en la próxima edición de los Oscar

'Sirat', 'Romería' y 'Sorda' son las tres producciones españolas preseleccionadas para optar a competir por el Óscar a mejor película internacional, ha anunciado este miércoles la Academia de Cine española.

'Sirat', de Óliver Laxe, 'Romería', de Carla Simón y 'Sorda', de Eva Libertad, han sido las tres películas seleccionadas para optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 98, en la categoría de Mejor Película Internacional.

El próximo 17 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood.

La actriz Emma Suárez (ganadora hasta en dos ocasiones del Goya a Mejor Actriz protagonista por 'El perro del hortelano' y 'Julieta') y el actor Juan Diego Botto (nominado en varias ocasiones), miembros tanto de la Academia española como de la de Hollywood, han sido los encargados de anunciar las tres películas preseleccionadas, acompañados por el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.

