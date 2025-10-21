Rosalía la lía en el centro de Madrid con la presentación de su nuevo disco, 'Lux'

Tras dos años "encerrada en el estudio" Rosalía ha anunciado la publicación de su nuevo disco, 'Lux'. El anuncio tuvo lugar este lunes en la plaza de Callao de Madrid donde miles de fans de la cantante se reunieron para saber la fecha en la que se podrá escuchar la nueva música de la artista española más internacional.

El 7 de noviembre saldrá a la luz el nuevo disco de Rosalía, que supone una nueva etapa en la trayectoria musical de la cantante. A través de un directo en la red social 'TikTok', Rosalía anunció que estaría en la plaza de Callao con sus fans, pero la multitud que allí se congregaba solo permitió que la cantante se acercara "corriendo" por Gran Vía a la plaza, hasta que se tuvo que refugiar en un hotel del centro de Madrid.

Conduciendo su propio coche

La cantante quiso llegar a sus fans de una forma llamativa y lo hizo conduciendo por Madrid acompañada de su hermana y con música clásica de fondo. Todo retransmito en directo para generar todavía más expectación en sus fans. Rosalía llegó a quejarse a otro conductor de que no la dejaban conducir "más rápido".

La cantante catalana comenzó a emitir a las 20:45 horas un vídeo en directo en Tiktok en el que avisó de que a las 22:00 iba a haber un acto en Callao relacionado con el lanzamiento de su disco. El anuncio corrió rápidamente por las redes sociales y la plaza se llenó en cuestión de minutos.

Minutos después de aparecer corriendo por la Gran Vía, el contador colocado en los Cines de Callao llegó a cero y se proyectó la portada de su nuevo disco. En ella aparecía Rosalía vestida de blanco, con una camiseta ajustada que emula una camisa de fuerza y un velo, los labios pintados de dorado, un cielo azul y la palabra 'Lux', el título del álbum, en el centro.

El hype por su nuevo proyecto

Estos últimos días la cantante ha ido dejando pistas a sus fan sobre la nueva música que tiene preparada. Fue también en los Cines de Callao de Madrid donde apareció un cartel en blanco y negro donde se combinaba el rostro de la cantante con una partitura bajo el título 'Berghain', el nombre de la discoteca de tecno más mítica de Berlín.

Los fans comenzaron a analizar la pieza musical y otros la tocaron con diferentes instrumentos anticipando lo que podía ser el nuevo sonido de la cantante catalana.

El disco ya se puede reservar

El nuevo disco de Rosalía, que ya se puede reservar, saldrá a la venta el 7 de noviembre. El nombre del disco, la portada y la fecha de publicación, el 7 de noviembre, ya se habían anunciado en la neoyorquina Times Square. "Se suponía que tenía que salir antes en Callao", comentó Rosalía al respecto en Tiktok.

'Lux' será el cuarto disco de estudio de la estrella catalana, tras 'Los ángeles' (2017), 'El mal querer' (2018) y 'Motomami' (2022).