Rigoberta Bandini y Luis Tosar presentarán la gala de los Premios Goya 2026 en Barcelona

Es la segunda vez que la gala se celebra en la ciudad condal. Tanto el actor como la cantante han sido galardonados con el premio en alguna ocasión.

Nerea Pardillo | Agencias

Madrid |

Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de la 40 edición de los Premios Goya
Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de la 40 edición de los Premios Goya | EFE/ Sergio Perez

El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini serán los encargados de presentar la gala de los Premios Goya 2026, que se celebrarán el próximo 28 de febrero en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), tal y como ha anunciado la Academia de Cine.

El presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, ha asegurado que Tosar es "el mejor" junto con "diez o doce actores". Para anunciar a Rigoberta Bandini ha cantado uno de los versos de una de sus canciones, 'Brindis'.

Habrá mucho catalán, mucho gallego, mucho euskera y mucho castellano

Tosar ya ha avanzado que en la gala va a haber una gran representación de "todas las diversidades culturales de España". "Habrá mucho catalán, mucho gallego, mucho euskera y mucho castellano, mucho de todo", ha subrayado.

Tanto Tosar como Bandini han sido galardonados con el Goya en ediciones anteriores. El actor lo ha recibido en tres ocasiones por su interpretación en las películas 'Celda 211', 'Te doy mis ojos' y 'Los lunes al sol', en las dos primeras en la categoría mejor actor protagonista y en la tercera por mejor actor de reparto. Tosar ha desvelado que en otras ocasiones le han propuesto presentar la gala, pero "no había sido posible". "Me hace ilusión hacerlo con esta directiva", ha agregado.

Segunda vez que los Goya se celebran en Barcelona

Por su parte, la cantante lo ganó el año pasado en la categoría mejor canción original por su tema 'Solo quiero amor' para la película 'Te estoy amando locamente', de Alejandro Marín. Bandini ha reconocido que siente "mucha responsabilidad" porque quiere "que sea una gala increíble".

Los Premios Goya 2026 es la edición número 40 y desde 2019 se cedebra en una ciudad distinta a Madrid. Ya ha pasado por Sevilla, Málaga -que la acogió en los dos primeros años de la pandemia-, Valencia, Valladolid y Granada. Precisamente, los Goya se celebraron en Barcelona la primera vez que la gala salió fuera de Madrid, en el año 2000.

