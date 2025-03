Quién es Mikey Madison, ganadora del premio Oscar a mejor actriz protagonista

'Anora', la película de Sean Baker, fue la gran triunfadora en la 97.ª edición de los premios Oscar, alzándose con cinco de los seis premios a los que estaba nominada, incluyendo los galardones a mejor película, mejor dirección y mejor actriz para su protagonista, Mikey Madison.

La película de Sean Baker, que retrata la historia de una stríper estadounidense que se casa con el hijo de un oligarca ruso, logró alzarse con los Óscar a mejor película, actriz protagonista (Mikey Madison) y dirección, guión original y montaje, los tres para Baker.

Mikey Madison, la protagonista de 'Anora', dedicó su galardón, al igual que el director de la cinta, a las trabajadoras sexuales que compartieron con el equipo de 'Anora' sus experiencias.

Dedicatoria a las trabajadoras sexuales

"Quiero reconocer y honrar a la comunidad de trabajadoras sexuales. Las seguiré apoyando y siendo una aliada. Son unas personas increíbles, las mujeres que he tenido el privilegio de conocer de esa comunidad han sido uno de los aspectos más destacados de esta increíble experiencia", aseguró Madison, de 25 años, que dio la sorpresa al imponerse a la gran favorita, Demi Moore nomianda por 'La sustancia'.

En esta categoría también estaban nominadas la brasileña Fernanda Torres por 'Aún estoy aquí', la estadounidense Cynthia Erivo por 'Wicked' y la española Karla Sofía Gascón por 'Emilia Pérez', que sí estuvo presente en la gala sentada en el patio de butacas con el resto de nominados y presentadores, pero que no desfiló por la alfombra roja tras la crisis desatada por sus antiguos mensajes ofensivos y racistas.

Esta actriz de 25 años y nacida en Los Ángeles lleva actuando desde hace 12 años, cuando ella solo tenía 13. En su discurso al recoger el premio, Madison reconoció que "Hollywood siempre fue algo lejano" para ella.

Su primer papel conocido no fue en cine, sino en televisión en la serie 'Better Things'. Se trata de una comedia enternecedora, de la que la actriz aseguró que se sentía una extraña allí: "No conocía a nadie en la industria, ni en nada artístico, solo tenía a mi madre, dispuesta a llevarme a castings, no sabía nada de cine, ni de interpretación…".

El director de 'Anora' se fijó en ella en el filme de Quentin Tarantino Érase una vez en… Hollywood (2019). En Anora, Madison interpreta a una stripper y prostituta de abuela rusa y con ideas muy claras que parece aún creer en el sueño americano.

Además, la actriz ha puesto voz a la película animada de 'La familia Addams', protagonizó el thriller 'All Souls' y Liza, Liza, Skies Are Grey.