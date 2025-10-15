Quién es Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025

Juan del Val ha recibido este miércoles el Premio Planeta 2025 por su novela 'Vera', que cuenta la historia de una mujer de la alta sociedad sevillana que rompe su matrimonio con un marqués para vivir su apasionada relación con joven de origen humilde. Esta decisión la lleva a vivir un proceso de liberación personal que culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su ex marido.

'Vera' es la quinta novela en solitario de Juan del Val, al que ya hemos podido leer en títulos como 'Candela', 'Delparaíso','Bocabesada' o 'Parece Mentira'.

Además, también ha escrito obras junto a su esposa, la también escritora y periodista Nuria Roca, como 'Lo inevitable del amor' y 'Para Ana (de tu muerto)'.

A parte de su faceta de escritor, Del Val es conocido por su faceta en los medios de comunicación, donde es un habitual en programas de televisión de éxito como 'El Hormiguero' (Antena 3) o 'La Roca' (La Sexta).

Su carrera en solitario en el mundo literario no es muy amplia, ya que publicó su primera novela en 2017, pero desde entonces ha conseguido ganarse un lugar destacado gracias a sus novelas, en las que combina ficción, crítica social y relaciones humanas.

Con su novela 'Candela' ganó el Premio Primavera de Novela en 2019 y unos años más tarde, con 'Delparaíso', se convirtió en el fenómeno narrativo de 2021. En total, ha vendido decenas de miles de copias con sus obras.

En sus libros Del Val usa elementos autobiográficos y tiende a exponerse abordando temas como el deseo, el machismo, el éxito, la culpa o la hipocresía social desde una perspectiva muchas veces masculina.