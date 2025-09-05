La próxima gala de los Goya se celebrará el 28 de febrero en el Fòrum de Barcelona

Barcelona será otra vez el epicentro del cine español en la 40.ª edición de los Premios Goya que se celebrará el sábado 28 de febrero de 2026, en el Auditori Fòrum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).

Una vuelta esperada

Después de 25 años, los Goya regresan a Barcelona, una decisión que la Academia de Cine ha justificado por el notable impulso y talento que vive el cine catalán. Así lo subrayó el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, durante la presentación que tuvo lugar en el Palau de la Generalitat, acompañado del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.

Méndez-Leite destacó el papel creciente del cine catalán en el panorama nacional actual. No dudó en afirmar con humor que "el cine catalán nos come por los pies", un reconocimiento al buen momento de la producción regional, evidenciado por la presencia de tres cintas preseleccionadas para representar a España en los próximos Óscar: Sîrat, Romería y Sorda.

Para el alcalde Collboni, acoger la gala supone una oportunidad para conectar a la ciudadanía con el séptimo arte. Por su parte, la consellera Hernández lo entendió como un "reconocimiento profundo a una ciudad que respira cine", subrayando el notable dinamismo cultural de Barcelona.

Además del evento central, se plantean actividades paralelas orientadas al público, como proyecciones de películas nominadas, photocalls emblemáticos y espacios para el encuentro ciudadano con el cine.