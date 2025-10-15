En directo Premio Planeta 2025: la edición número 74 llega con récord histórico de participación

El 74 Premio Planeta de Novela, dotado con un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista, se falla la noche de este miércoles en una gala literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), en Barcelona.

El Premio Planeta 2025 ha recibido en esta edición 1.320 originales, récord de participación en un año en el que se ha habilitado la presentación de manuscritos de forma telemática, de las que se han seleccionado diez finalistas, entre los que está 'El color de la lluvia', de Sofía García (seudónimo), que narra la historia de una mujer criada en la posguerra por sus abuelos en la Galicia rural que descubre que tiene una hermana gemela.

Las diez novelas finalistas abordan "un análisis de la realidad y de las preocupaciones actuales", en las que ha tenido cabida las novelas de corte fantástico, explicaron el martes las integrantes del jurado Luz Gabás y Carmen Posadas en la rueda de prensa previa en el Palau de la Música Catalana.

Explicaron que las novelas finalistas abordan temas como la vivienda, la soledad y la necesidad de comunicación, así como la necesidad de reconstrucción personal y colectiva y el trauma individual y social, y en algunas de ellas se han colado elementos de corte fantástico.

El jurado de esta edición, además de por Gabás y Posadas, está compuesto por Pere Gimferrer, Eva Giner, José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán y la directora de Editorial Planeta Belén López.

Obras finalistas

Las novelas finalistas son 'Todos ríen', de Noelia Espinar, una novela de ciencia ficción con crítica social; 'Ghosting', de Salva Rubio, sobre un escritor obsesionado con la cultura de los años 90; 'Por su gran culpa', de Mauro Corti, un thriller periodístico sobre el trauma y el silencio, y 'No es tan fácil morir de amor', de Elvira Torres (seudónimo), una novela contemporánea que aborda las desigualdades sociales.

También son finalistas '¿No es hermosa la luna?', de Selene Noctis (seudónimo), una historia atravesada por el amor y la tragedia; y 'Zoltar el mago, el pirata Roberts y una novela del oeste', de Keith Astra (seudónimo), novela metaliteraria con presencia de ciencia ficción, y 'El color de la lluvia', de Sofía García (seudónimo), una novela sobre la pérdida.

Completan las novelas finalistas 'La muerte de la Diosa', de José Antonio Ariza Rodríguez, ambientada en la Edad de Bronce y que aborda la discriminación de la mujer; 'El destino en la esfera de un reloj', de Enrique Alejandro Santoyo Castro, una historia de amor en tiempos de Felipe IV, y ''Donde se escriben los nombres', de Blanca Montoya Landa, ambientada en Sudáfrica y que aborda la culpa y el colonialismo.

El ganador y finalista de esta edición sucederán a las obras premiadas el año pasado: Paloma Sánchez-Garnica fue la ganadora con 'Victoria' y Beatriz Serrano resultó finalista con 'Fuego en la garganta'.