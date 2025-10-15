Premio Planeta 2025: cuánto dinero se lleva el ganador y el finalista

El 74 Premio Planeta de Novela se falla este miércoles en una gala literaria en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en Barcelona.

En esta edición, el certamen ha alcanzado un récord histórico de participación, con 1.320 originales presentados, gracias a la habilitación de un sistema de envío telemático de manuscritos. De entre ellos, se han seleccionado diez obras finalistas, que destacan por su variedad de géneros y por reflejar las inquietudes de la sociedad actual.

Temas de actualidad y nuevas voces

Según explicaron las integrantes del jurado Luz Gabás y Carmen Posadas en la rueda de prensa previa celebrada en el Palau de la Música Catalana, las novelas finalistas ofrecen “un análisis profundo de la realidad contemporánea”, abordando cuestiones como la vivienda, la soledad, la comunicación, la reconstrucción personal y el trauma social. Algunas de ellas incorporan además elementos de corte fantástico.

El jurado de esta 74ª edición lo completan Pere Gimferrer, Eva Giner, José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán y la directora de Editorial Planeta, Belén López.

Las diez novelas finalistas

Entre las obras finalistas están:

“Todos ríen”, de Noelia Espinar, una novela de ciencia ficción con crítica social.

“Ghosting”, de Salva Rubio, que explora la obsesión por la cultura de los años 90.

“Por su gran culpa”, de Mauro Corti, un thriller periodístico sobre el trauma y el silencio.

“No es tan fácil morir de amor”, de Elvira Torres (seudónimo), una historia contemporánea sobre las desigualdades sociales.

“¿No es hermosa la luna?”, de Selene Noctis (seudónimo), un relato atravesado por el amor y la tragedia.

“Zoltar el mago, el pirata Roberts y una novela del oeste”, de Keith Astra (seudónimo), una propuesta metaliteraria con tintes de ciencia ficción.

“El color de la lluvia”, de Sofía García (seudónimo), sobre la pérdida y la identidad.

“La muerte de la Diosa”, de José Antonio Ariza Rodríguez, ambientada en la Edad de Bronce, que aborda la discriminación de la mujer.

“El destino en la esfera de un reloj”, de Enrique Alejandro Santoyo Castro, una historia de amor en tiempos de Felipe IV.

“Donde se escriben los nombres”, de Blanca Montoya Landa, ambientada en Sudáfrica, con temas de culpa y colonialismo.

La dotación económica y el legado del Planeta

Con 1.000.000 de euros para el ganador y 200.000 para el finalista, el Premio Planeta sigue siendo el galardón literario mejor dotado del mundo para novelas inéditas. Desde su creación en 1952, el certamen se ha consolidado como una cita ineludible del panorama literario en español, no solo por su prestigio, sino también por su impacto editorial: las obras premiadas suelen situarse entre los libros más vendidos del año.

Los ganadores de esta edición sucederán a Paloma Sánchez-Garnica, que en 2024 se alzó con el galardón por Victoria, y a Beatriz Serrano, finalista con Fuego en la garganta.