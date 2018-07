Nace Oh!Libro, una nueva plataforma digital basada en la valoración emocional de los lectores

¿Cómo encontrar el libro que amas pero todavía no conoces? Buscar la próxima lectura puede ser para muchos un auténtico placer pero también una gran pesadilla. ¿Quién no ha tenido la sensación de entrar en una librería y no saber por dónde empezar? Con el objetivo de simplificar la búsqueda de todo tipo de lecturas en español ha nacido Oh!Libro, una plataforma digital que permite conectar libros y personas sobre la base de la valoración emocional realizada por los lectores.

¿Qué te apetece leer, una obra que deja huella o mejor una historia adictiva? Una de las claves de Oh!Libro es resumir en una serie de "stickers" (emoticonos) cuáles son los principales sentimientos que surgen en la lectura. Mediante este lenguaje gráfico, los lectores pueden valorar los libros y filtrar sus búsquedas. Las obras se clasifican por conceptos como "Obra maestra", "Adictivo" o "Deja huella". Aunque también hay calificativos negativos como "Digestión difícil", “Simplón” o “Debería autodestruirse”.

Oh!Libro / Grupo Planeta

¿Qué te gusta sentir cuando lees?, ¿cuál es tu temática favorita? El usuario especifica en su perfil qué quiere sentir leyendo, las temáticas que le interesan y las épocas y lugares en los que quiere que transcurran las historias. A partir de esta información, Oh!Libro establece una conexión entre los libros de su catálogo y el lector.

Una vez el usuario encuentra el libro que le interesa puede leer un fragmento para confirmar si finalmente es el elegido, compartir el descubrimiento en las redes sociales o adquirir un ejemplar en cualquier formato en las principales cadenas de comercio electrónico en Internet.

Esta iniciativa, impulsada por el Grupo Planeta, reúne información de un amplio catálogo de 250.000 libros seleccionados de entre todas las editoriales que operan en el mercado español.

Hay miles de libros esperando conocerte en Oh!Libro. ¿Te apuntas?

Hay viajes y viajes de #libro. @OhLibro sortea un viaje a un destino sorpresa y libros gratis para todo el año. ¿A qué esperas para participar?