Muere Robert Redford a los 89 años

El actor, director y activista Robert Redford ha muerto a los 89 años en su domicilio de Utah mientras dormía, según ha confirmado en un comunicado su agencia y ha adelantado The New York Times.

El legendario intérprete protagonizó películas que forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones como 'Dos hombres y un destino' y 'El Golpe', junto a Paul Newman. A pesar de su química y su larga amistad personal, Redford nunca volvió a formar equipo con Newman, quien falleció en 2008.

Redford, guapo por excelencia del cine con letras mayúsculas, enamoró con películas míticas como 'Memorias de África', con Meryl Streep , 'Tal como éramos', con Barbra Streisand, o 'El hombre que susurraba a los caballos'.

El mítico actor ha fallecido en su domicilio de Utal donde se había retirado lejos de Los Ángeles. Hollywood está triste porque ya no quedan figuras como él.

Utilizó los millones que ganó para fundar el Instituto y Festival de Sundance en la década de 1970, promoviendo el cine independiente mucho antes de que lo pequeño y peculiar se pusiera de moda. Nunca ganó el Óscar a mejor actor, pero su primera película como director, el drama familiar de 1980 "Gente corriente", ganó los Óscar a mejor película y mejor director.

Firme defensor de su intimidad, Redford compró un terreno en la remota Utah a principios de la década de 1970 para su retiro familiar y disfrutó de una privacidad desconocida para la mayoría de las superestrellas. Estuvo casado durante más de 25 años con su primera esposa, antes de divorciarse en 1985. En 2009, se casó por segunda vez con la artista alemana y pareja de muchos años, Sibylle Szaggars.

Activista medioambiental

Redford aprovechó su estatus de estrella para buscar proyectos cinematográficos desafiantes y defender discretamente causas ambientales como el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y la Federación Nacional de Vida Silvestre.

Aunque nunca mostró interés en entrar en política, a menudo defendía una perspectiva liberal. En una entrevista de 2017, durante la presidencia de Donald Trump, declaró a la revista Esquire que "la política está en un momento muy sombrío ahora mismo" y que Trump debería "renunciar por nuestro bien".

(((AMPLIANDO INFORMACIÓN)))