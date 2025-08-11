Muere Manuel Lourenzo a los 82 años, símbolo del teatro gallego

Manuel Lourenzo, actor, dramaturgo y figura insigne de las artes escénicas gallegas, ha fallecido este 10 de agosto de 2025 en A Coruña a los 82 años. Nacido en Ferreira do Valadouro (Lugo) en 1943, dedicó su vida al teatro con una pasión que marcó generaciones.

Graduado en Interpretación por el Instituto de Teatro de Barcelona, Lourenzo retornó a Galicia en la década de 1960 para impulsar el teatro gallego desde sus raíces. A lo largo de su prolífica trayectoria escribió más de 300 obras, entre ellas Veladas indecentes (1997), que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Dramática. También cofundó instituciones clave como el Teatro Circo, primer grupo teatral independiente gallego, y la Compañía Teatral Luis Seoane, y en 1978 impulsó la Escola Dramática Galega.

Su labor no se limitó a los escenarios: Lourenzo fue también escenógrafo y traductor al gallego de autores clásicos como Goethe, Brecht, Chéjov, Eurípides y Sófocles. En 2024 fue distinguido con el Premio de la Cultura Galega en Letras y en mayo de 2025 recibió la Insignia de Ouro de la Universidad de Santiago de Compostela.

Del teatro a la pantalla

Además de su labor literaria y escénica, Lourenzo participó en cine y televisión, destacando en películas como Entre Bateas (2001) y en series emblemáticas como Mareas Vivas (1998) o Fariña (2018), donde interpretó al narcotraficante Vicente Otero "Terito".

Desde distintos ámbitos culturales se han sumado el dolor y el reconocimiento. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó la pérdida con estas palabras: "la cultura gallega pierde un referente inolvidable". La Academia Galega do Audiovisual lo consideró un "pilar esencial de la cultura gallega contemporánea" y expresó sus condolencias. También la Asociación de Actores y Actrices de Galicia, la Diputación de Lugo y la alcaldesa de Santiago de Compostela manifestaron su pesar.

Una ceremonia íntima en A Coruña se llevó a cabo para su cremación, con la presencia de familiares y allegados que quisieron rendir homenaje a su legado.