Muere Eusebio Poncela, icono del cine y teatro español, a los 79 años

El actor Eusebio Poncela ha fallecido hoy en Madrid a los 79 años, según ha confirmado la familia del intérprete. Nacido en la capital española el 15 de septiembre de 1945, Poncela fue una figura clave en la transición del cine y teatro español.

Formado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, Poncela debutó en el cine en 1972 con La semana del asesino, pero fue con Arrebato (1979), de Iván Zulueta, donde alcanzó notoriedad internacional. En esta película de culto, interpretó a un director de cine atrapado en un espiral de adicción y obsesión, un papel que marcó su carrera y lo consolidó como un actor de culto.

A lo largo de su trayectoria, trabajó con algunos de los cineastas más destacados de España, como Pedro Almodóvar, con quien colaboró en La ley del deseo (1987), una de las películas más emblemáticas del director manchego. En ella, Poncela interpretó a un director de cine homosexual en una historia de amor y deseo que rompió tabúes en su época.

Premios y reconocimientos

Además de su labor en el cine, Poncela destacó en el teatro y la televisión. Fue reconocido con premios como el Goya a Mejor Actor Protagonista por Intacto (2001) y recibió el Premio Nacional de Cinematografía Nacho Martínez en el Festival Internacional de Cine de Gijón en 2004. Su último trabajo destacado fue en la serie Carlos, Rey Emperador (2015), donde interpretó al cardenal Cisneros.

La familia ha solicitado respeto en estos momentos de dolor y ha anunciado que próximamente se ofrecerán detalles sobre el funeral y la despedida del actor.