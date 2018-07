Muere el escritor Pat Conroy, autor de "El príncipe de las mareas"

El editor del escritor ha confirmado que "Conroy falleció esta tarde en su hogar en Beaufort (Carolina del Sur) rodeado de su familia y seres queridos", indicó Todd Doughty, vicepresidente y director ejecutivo de publicidad de la editorial Doubleday, quien explicó que la causa de la muerte fue un cáncer pancreático.

El escritor, que creció en un entorno familiar con numerosas dificultades, se sirvió de sus vivencias personales y de las tierras pantanosas de la costa de Carolina del Sur para inspirarse en sus obras, y dejó títulos como "El príncipe de las mareas", "The Great Santini" (El Don del coraje) y "The Lords of Discipline".

Según The New York Times, Conroy vivió una infancia "brutal", bajo el control de su padre, un hombre "sádico" que pegaba a su esposa e instruía a sus siete hijos con una rutina militar a la vez que "abusaba de ellos despiadadamente", especialmente de Pat, el mayor.