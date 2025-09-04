Muere el diseñador Giorgio Armani a los 91 años

Giorgio Armani, indiscutible referente de la moda italiana y fundador del emblemático imperio que lleva su nombre, falleció hoy en su residencia de Milán, a los 91 años.

Empeñado en revolucionar el prêt-à-porter, Armani se mantuvo como director creativo y CEO durante cinco décadas, liderando una firma que generó ingresos de 2.300 millones de euros en 2024. Conocido por su elegante estilo relajado y su impecable sastrería, supo redefinir el vestuario masculino y femenino, consolidándose como sinónimo de sofisticación y atemporalidad.

La sobriedad y la elegancia de los diseños de Giorgio Armani, fallecido este jueves en Milán a los 91 años, hicieron de él uno de los grandes nombres de la moda a nivel mundial. Pocos crearon escuela como él, tanto que en Italia no hay dudas sobre cómo llamarlo: "Re Giorgio" (Rey Giorgio).

Tras una vida dedicada a su firma, creada en 1975 y convertida en un imperio con más de 350 tiendas en todo el mundo, Armani nunca se alejó de las pasarelas, trabajando hasta el final, incluso de manera virtual, mientras se encontraba enfermo.

De piel siempre bronceada y pelo blanco, vestido siempre de negro, con camisetas ceñidas y, en las grandes ocasiones, camisa blanca, el diseñador italiano, muy activo pese a su edad, vivía en un palacio milanés, desde el que dirigía sus negocios y controlaba el proceso de creación de sus colecciones.

En los meses previos, Armani enfrentó problemas de salud que lo llevaron a ausentarse por primera vez de sus desfiles en Milán y París.

Actualmente, se preparaba para conmemorar los 50 años de su maison durante la próxima Semana de la Moda en Milán, con una gran celebración prevista como broche de una trayectoria histórica.