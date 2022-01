Muere el cantante 'Meat Loaf' a los 74 años

El cantante y actor estadounidense Marvin Lee Aday, conocido mundialmente como 'Meat Loaf', ha muerto este viernes a los 74 años, según han informado en su página oficial de Facebook.

"Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, sus hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos", comenzaba diciendo el comunicado. "Su increíble carrera abarcó 6 décadas en las que vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y protagonizó más de 65 películas, incluidas "Fight Club", "Focus", "Rocky Horror Picture Show" y "Wayne's World", añadieron.

Además, en el comunicado apuntaron: "Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso. Le agradecemos su comprensión de nuestra necesidad de privacidad en este momento. De su corazón a vuestras almas… ¡nunca dejéis de rockear!".

El artista tuvo una carrera de seis décadas y vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Algunos de sus títulos más conocidos son 'Bat Out of Hell', 'Bat Out of Hell II: Back into Hell' y 'Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose'. Además, tal y como recuerdan en el comunicado, 'Bat Out of Hell' "sigue siendo uno de los 10 álbumes más vendidos de todos los tiempos".