El monólogo de Chris Rock sobre la discriminación racial en los Oscar

Tras la polémica sembrada con las nominaciones de los Oscar en esta última edición, todo el mundo estaba pendiente de qué diría Chris Rock, el presentador de la gala, sobre el tema. Y no ha defraudado.

"Octogésima octava edición, y me sorprende toda esta historia de que no ha habido nominados negros porque eso ha debido ocurrir otras setenta y tantas veces. Y los negros no protestaban, ¿por qué? Porque teníamos cosas importantes por las que protestar, nos violaban, nos linchaban, ¿qué mas nos daba quién ganara el Oscar a la Mejor Fotografía?". Ese era el nivel de dureza con el que comenzaba Chris Rock su monólogo.

Poco después llegaba el 'chiste' más duro de su discurso: "los Oscar van a ser un poco diferentes, en la sección memorial solo va a haber negros que han sido asesinados por policías cuando van al cine", sostenía el presentador de la gala.

"Si quieren nominados negros cada año tiene que haber categorías para negros. Como por ejemplo 'mejor amigo negro'. Aunque tampoco tiene sentido que haya separación de sexos, esto no es atletismo", terminaba diciendo.