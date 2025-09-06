Milán despide a Giorgio Armani, icono mundial de la moda

Miles de personas han formado largas colas para dar el último adiós al diseñador Giorgio Armani en la capilla ardiente instalada en el Teatro Armani, en la calle Bergognone 59, en Milán (Italia). Conocido como el 'rey' de la moda, Armani se convirtió en una institución de la moda italiana en el mundo y al que se admiraba por su creatividad, pero también por su instinto empresarial.

El féretro del diseñador se colocó casi en total oscuridad junto con un ramo de flores blancas en el lugar donde presentaba sus colecciones durante las Semanas de la Moda de Milán. Rodeado por un conjunto de farolillos rojos en el suelo y custodiado por la presencia de una guardia de honor de los Carabineros, Milán da el último adiós a Armani, icono mundial de la moda.

Tras el ataúd, una gran pantalla muestra el retrato sonriente de Armani junto con la que ha sido elegida como su frase-testamento: "El legado que espero dejar es el compromiso por el respeto y cuidado por las personas y la realidad. Ahí es donde todo comienza".

Junto al féretro de Armani, Leo Dell'Orco, su compañero de vida también en los últimos 20 años, Federico Marchetti, fundador de Yoox, amigo fiel y miembro del consejo de administración de Giorgio Armani SpA, y sus sobrinos, entre ellos Andrea Camerana, uno de sus máximos colaboradores.

Múltiples celebridades asisten a la capilla ardiente

Representantes del mundo de la arquitectura como Stefano Boeri o Massimiliano Fuksas quisieron acercarse al velatorio, pero también estuvo presente el cine con Giuseppe Tornatore o Gabriele Salvatores, que recordó que cuando ganó el Oscar, Armani le había regalado el smoking azul que llevó a la ceremonia y que conserva "como una reliquia".

Modelos como la argentina Valeria Mazza y actrices como Maria Grazia Cucinotta también acudieron a la capilla ardiente, al igual que sus colegas de la moda como Donatella Versace, que se presentó ante el Teatro Armani con un ramo de orquídeas blancas y aseguró que estaba "muy emocionada".

Giorgio Armani, fallecido este viernes a los 91 años, fue "un icono reconocido y nos dio en el mundo del deporte un estilo inconfundible; somos los más envidiados. Para nosotros, Giorgio Armani será inolvidable; hizo grande a Italia y ayudó a que el deporte se convirtiera en grande", declaró Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), al salir del funeral, recordando que fue propietario del equipo de baloncesto 'Olimpia Miláno' y el diseñador de los uniformes del equipo italiano para los Juegos Olímpicos.

Uno de los primeros en llegar fue el presidente de Stellantis y Ferrari y nieto de Gianni Agnelli, John Elkann, con su esposa Lavinia Borromeo, seguido poco después por el alcalde de Milán, Beppe Sala. "Milán está lleno de Armani; será imposible olvidarlo. Se va de Milán con su absoluta convicción en el trabajo como medio de realización personal y profesional. Es un valor que Milán nunca perderá. Fue un gran milanés que hizo tanto por esta ciudad", declaró Sala.

Celebración del funeral

Con motivo del funeral de Giorgio Armani, que se celebrará en privado el lunes 8 de septiembre, el alcalde ha declarado día de luto en la ciudad, como muestra de las condolencias y el pésame de la comunidad milanesa, y la bandera de la ciudad ondeará a media asta en todos los edificios municipales.