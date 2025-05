Massiel, sobre la serie que cuenta su gesta con 'La la la' en Eurovisión: "Lo único real..."

La cantante y actriz Massiel (Madrid, 1948) ha vuelto a la palestra por la serie 'La canción' donde se cuenta su triunfo en el festival de Eurovisión de 1968. Massiel, que lleva décadas retirada, ha concedido una entrevista al diario 'El País', en la que reconoce, entre otras cosas, que sigue estando muy bien de voz.

Massiel siempre está presente si se habla de Eurovisión y ahora aún más tras por la serie 'La canción', de la que dice que lo único real de la serie es que ganó Eurovisión. "Todo lo demás es ficción", asegura.

Además, cuenta que ella no ha tenido nada que ver con el proyecto de la serie: "Me llamaron y les dije que si no controlaba el guion en su totalidad no me interesaba. No quisieron. Había que contar cosas que no se contaron. Pero, ¿para qué las voy a contar yo? Si ganar Eurovisión fue lo más fácil que hice en mi vida", ha explicado al 'El País'.

Mi padre me dijo que no fuera a Eurovisión

Ganar Eurovisión fue un gran hito que nadie esperaba, ni el padre de la cantante, el gran promotor musical Emilio Santamaría, estaba muy convencido de que fuera a conseguirlo, según explica Massiel en la entrevista. Mi padre me dijo que no fuera. Me dijo: "Si ganas, te matan. Pero si no ganas, te machacan".

Sobre las teorías que se dejan entrever en la serie con respecto a los tejemanejes del franquismo para que España ganara el certamen, la cantante opina que es absurdo: "¿Por qué iban a comprarme votos a mí si yo siempre llevaba la contraria a todo el mundo?", dice. "Habría tenido más sentido que le compraran votos a cualquiera, a cualquiera menos mí", comenta.

Tras ganar Eurovisión, Franco le ofreció la Cruz Lazo de Dama de la Orden de Isabel la Católica, y ella la rechazó. "Dije: Yo no voy al Pardo a que me ponga una medalla el caudillo", cuenta en la entrevista.

Además, reconoce que esa foto iba a quedar para toda la vida y ella no quería que la utilizaran, pero dice que no pidió disculpas. "Soy muy orgullosa, así que no pedí disculpas", afirma. A pesar de eso, volvió a la tele con un programa especial presentado por Laurita Valenzuela y Joaquín Prat en el que cantó en directo.

Se arrepiente de haber participado en Eurovisión

Sobre si se ha arrepentido de haber participado en Eurovisión, la cantante reconoce que "muchas veces". En la entrevista afirma que si no hubiera ido a Eurovisión, si hubiera quedado en América, donde ya era número uno, dice.