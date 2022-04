Madrid MadBlue, el festival de ocio sostenible que acoge la capital este fin de semana

LEER MÁS MadBlue se mueve por el planeta y prepara un fin de semana de experiencias único en Madrid

El festival MadBlue se celebra este fin de semana en Madrid. El sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo, el Parque Enrique Tierno Galván acoge este evento con el objetivo de impulsar la responsabilidad colectiva y concienciar a la población sobre el respeto al medio ambiente y la importancia de cuidar el planeta tierra.

Ambos días se invitará a su público a conocer más sobre la necesidad de actuar frente a los problemas medioambientales y mejorar la habitabilidad y sostenibilidad del mundo. Llevar a cabo eventos de gran magnitud no tiene por que dañar al entorno y MadBlue busca ser ejemplo de ello.

El sábado contará con un espacio musical llamado Music Local Heroes, comisionado por Captcha Family, que será emitido a través de streaming. Además, como incorporación de última hora, se celebrará una actuación por parte del popular DJ Nano a las 21:30 horas. El acceso será gratuito hasta completar el aforo.

El domingo se celebrarán una carrera popular denominada ‘Run for the Earth by Nationale Nederlanden’ por la mañana y el Concierto de Madrid a los Océanos a la tarde. Durante todo el fin de semana se podrán ver diferentes iniciativas relacionadas con la gastronomía a través de un formato híbrido de showcooking & talk.

Concierto de Madrid a los Océanos

A partir las 18:00 horas del domingo, los asistentes del festival podrán disfrutar de tres horas de música en directo, a manos de los mejores artistas del panorama nacional. El Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván será testigo de las actuaciones de artistas como Andrés Suárez, Anni B Sweet, Depedro, Elefantes, Kiko Veneno, Kora, IZAL, Lori Meyers, Los Enemigos, Maren, Miguel Ríos, Miss Caffeina y Varry Brava.

Además, el evento contará con expertos en desarrollo sostenible, que tratarán de informar y conversar con el público sobre la importancia de comenzar a cuidar del planeta. Cabe destacar que todos los beneficios de este concierto serán donados a la Fundación Piel de Atún, que trata de hacer uso de la innovación tecnológica para favorecer la transición climática y la descarbonización. Las últimas entradas disponibles se pueden conseguir en la página web de MadBlue y en los canales de venta autorizados de El Corte Inglés y Fever.

Carrera popular

La mañana del domingo se celebrará una marcha con el apoyo de Nationale-Nederlandeen. La carrera popular se realizará en el entorno del parque madrileño, y los participantes podrán elegir si desean realizar el recorrido de 5 kilómetros o de 10 kilómetros.

La fecha de inscripción seguirá abierta hasta el viernes 29, y los dorsales se pueden adquirir a través de la página web de RockTheSport por 10€. Los beneficios obtenidos también serán donados a la Fundación Piel de Atún.

Gastronomía y Eco Market

A lo largo del fin de semana se realizarán diversas charlas, presentadas por chefs reconocidos nacionalmente. Entre ellos se encuentran Roberto Ruíz, chef de Pacífico MX; Iván Morales y Álvaro Castellanos, del Grupo Arzábal; Rafa Zafra chef de Estimar y Casa Jondal; Fernando Villasclaras, chef de El Lago; y Javier Brichetto, de Piantao. Con un formato de showcooking y talk demostrarán que es posible cambiar los sistemas de producción de alimentos y los hábitos de consumo.

Los asistentes también podrán acudir al mercado sostenible, que mostrará productos artesanos de fabricantes locales. En colaboración con Mercado de Productores Planetario el festival ofrecerá varios artículos de alimentación, incluidos productos de temporada, ecológicos y de cercanía.

Un acontecimiento excepcional

MadBlue ha sido declarado "Acontecimiento de excepcional interés público" por el Gobierno de España. El festival celebra su segundo aniversario convirtiendo a Madrid en la capital de desarrollo sostenible. Este año utiliza el concepto de lo urbano, y desarrolla los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de un modelo transversal e interdisciplinar, haciendo partícipe a los individuos del problema y la solución. Temas como el urbanismo ecológico, smart cities, energía... serán tratados a través de la innovación, la cultura y la ciencia entre otros.