óscar 2025

La lista de los nominados a los Oscar 2025: 'Emilia Pérez' lidera las nominaciones y la española Karla Sofía Gascón opta a mejor actriz

El narco-musical 'Emilia Pérez', del francés Jacques Audiard, el drama de posguerra 'The Brutalist', de Brady Corbet, y la brasileña 'I'm Still Here' ('Aún estoy aquí'), de Walter Salles, se encuentran entre las nominadas al Óscar a mejor película.

ondacero.es