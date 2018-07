La lista completa de nominados a los Premios Goya 2016

'La novia' de Paula Ortiz y 'Nadie quiere la noche', de Isabel Coixet son las favoritas para la para la 30 edición de los Goya, que se celebrarán el próximo 6 de febrero, con doce y nueve nominaciones cada una, incluidas mejor película y mejor dirección.

Los actores Emma Suárez y Asier Etxeandía han sido los encargados de leer la lista de finalistas, seleccionados entre los 143 largometrajes en competición, en un acto celebrado esta mañana en la Academia de Cine, presidida por Antonio Resines.

El quinteto que competirá a mejor película se completa con 'Un día perfecto', de Fernando León de Aranoa, con ocho candidaturas en total; 'A cambio de nada', la opera prima de Daniel Guzmán, que suma seis, y 'Truman', de Cesc Gay, con otras seis. Todas ellas, salvo 'A cambio de nada', aspiran también a llevarse el Goya a la mejor dirección.

Otra de las favoritas es el thriller 'El desconocido' del debutante Dani de la Torre, que suma ocho nominaciones, incluidas mejor dirección novel y guión original. Asier Etxeandía ha pegado un salto de emoción al leer su propio nombre en la lista de finalistas a mejor actor protagonista por 'La novia', junto a Pedro Casablanc por 'B', el filme sobre el caso Bárcenas, Luis Tosar por 'El desconocido' y Ricardo Darín por 'Truman'.

En cuanto a las actrices, se han cumplido los pronósticos con Inma Cuesta por 'La novia', Penélope Cruz por 'Ma ma', Juliete Binoche por 'Nadie quiere la noche' y Natalia de Molina por 'Techo y comida'. De Molina ha sido de las primeras en salir a agradecer las tres nominaciones de 'Techo y comida'. "Juan Miguel (Castillo) es un gran director. Hace falta su mirada en el cine español, ha luchado mucho y no le han regalado nada", ha dicho. "Y como actriz ha sido muy arriesgado, me he dejado la piel, y no me creo estar al lado de gente con la que he soñado siempre", ha añadido.

Castillo competirá por el Goya a la mejor dirección novel, junto a Daniel Guzmán ('A cambio de nada'), Dani de la Torre ('El desconocido'), y Leticia Dolera ('Requisitos para ser una persona normal', que suma tres). 'A cambio de nada' y 'El desconocido' aspiran también a mejor guión original, junto a 'Negociador' de Borja Cobeaga y 'Truman' de Cesc Gay, mientras que en guión adaptado están 'B', 'El rey de la Habana', 'La novia' y 'Un día perfecto'.

Javier Cámara que compartió en San Sebastián la Concha de Plata con Darín, competirá en los Goya en la categoría de actor de reparto, junto a Tim Robbins, Manolo Solo y Felipe García. "Como venga Tim nos vamos a reír mucho. Cuando trabajé con él en 'La vida secreta de las palabras' fue un máster diario, como ahora con Darín", ha señalado el actor.

En cuanto a las actrices de reparto, la Academia ha seleccionado a Elvira Mínguez ('El desconocido'), Marian Álvarez y Nora Navas -ambas por 'Felices 140'- y Luisa Gavasa, por 'La novia'. La ceremonia de entrega, que se celebrará el 6 de febrero en el Centro de Congresos Príncipe Felipe de Madrid, estará presentada por segundo año consecutivo por Dani Rovira.

Mejor película

A Cambio de Nada

La Novia

Nadie quiere la noche

Truman

Un Día Perfecto

Mejor director

Paula Ortiz

Isabel Coixet

Cesc Gay

Fernando León de Aranoa

Mejor director novel

Daniel Guzmán, ‘A Cambio de Nada’

Dani de la Torre, ‘El Desconocido’

Leticia Dolera, ‘Requisitos para ser una persona normal’

Juan Miguel del Castillo, ‘Techo y Comida’

Mejor actor protagonista

Pedro Casablanc

Luis Tosar

Asier Etxeandía

Ricardo Darín

Mejor actriz protagonista

Inma Cuesta

Penélope Cruz

Juliette Binoche

Natalia de Molina

Mejor actor de reparto

Tim Robbins

Javier Cámara

Manolo Solo

Felipe García Vélez

Mejor actriz de reparto

Elvira Mínguez

Marian Álvarez

Nora Navas

Luisa Gavasa

Actor revelación

Miguel Herrán

Fernando Colomo

Álex García

Manuel Burque

Actriz revelación

Antonia Guzman

Aria Elias

Jordan Caliosa

Irene Escolar

Mejor guión original

A cambio de nada

El desconocido

Negociador

Truman

Mejor guión adaptado

B, la película

El Rey de la Habana

La Novia

Un Día Perfecto

Mejor música original

El teatro del más allá

La Novia

Ma Ma

Nadie quiere la noche

Mejor dirección de producción

El desconocido

Nadie quiere la noche

Un dia perfecto

Palmeras en la Nieve

Mejor montaje

El Desconocido

Requisitos para ser una persona normal

Truman

Un día perfecto