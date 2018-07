Lorenzo Silva: “La sociedad y la literatura han vivido de espaldas a Afganistán” 

Las misiones de España en el exterior se han convertido en un capítulo olvidado, a pesar de su importancia en el panorama internacional. Lorenzo Silva lo deja claro: “Creo que Afganistán es una parte muy relevante de nuestra realidad contemporánea. Tengo la sensación de que, aunque se haya hecho con la aprobación del Parlamento, tanto la sociedad española en general como la literatura en particular han vivido completamente de espaldas a esta historia”.

Con esta novena entrega de la saga Bevilacqua y Chamorro, el autor nos traslada hasta la base de Herat, un lugar que en su día estuvo infestado de escorpiones. El animal aparece en la novela como la imagen de unos seres endurecidos por las circunstancias.

Lorenzo Silva pasó una semana en la base que España mantenía en Herat, dentro de la misión de la OTAN. Fue en el verano de 2014: “Ir a Afganistán hizo posible la novela. Hasta entonces, no tuve claro que se me fuera a ocurrir la historia de un crimen que yo me creyera”. En esta misión, los dos guardias civiles investigan la muerte de un soldado supuestamente degollado con un lohar, una especie de hoz que los afganos utilizan a la hora de segar las amapolas que luego emplean para fabricar heroína. El libro refleja bien el ambiente que vivió el escritor: “un espacio cerrado, con un clima y un paisaje muy duro, en un territorio potencialmente hostil”.

Lorenzo Silva junto al Grupo de Acción Rápida de Logroño / Marta Calvo

‘Donde los escorpiones’ es también un homenaje a los militares españoles. “Hemos vivido de espaldas a ellos, los despachamos con ideas estereotipadas de lo que viven”, explica. No en vano, Silva ha escogido dos escenarios muy concretos para presentar la novela: el cuartel del Grupo de Acción Rápida (GAR) de Logroño, donde se forman los guardias civiles que participan en las misiones internacionales, y la Base Aérea de Zaragoza, donde está desplegada el Ala 31 del Ejército del Aire. “No paré hasta que no acabé el libro”, confiesan algunos de los militares que han podido leerlo. Todos coinciden en que el ambiente que describe Silva es idéntico al que vivieron en la base.

El viaje a Herat también sirvió al autor para relatar la realidad que viven las familias de los militares: “No es sólo el que está allí con el chaleco antibalas, sino también la madre que se pasa cuatro meses acojonada esperándole. Son españoles como nosotros, con una historia que parece que no le importa a nadie, aunque estén cumpliendo órdenes de un gobierno al que hemos elegido entre todos”.

Sus dos personajes, Bevilacqua y Chamorro, han cumplido 50 y 40 años respectivamente. Preguntado por el futuro de la saga, Silva se muestra optimista: “Depende del Parlamento. Ahora hay vigente una ley del personal de la Guardia Civil que deja a Bevilacqua seis o siete años más de vida normal y luego podrían prorrogar su servicio. Aunque, si viene otro gobierno, a lo mejor lo echan el año que viene”, comenta entre risas. Con todo, apunta que el personaje de Chamorro sigue ahí y que guarda en la manga alguna precuela. Serían misiones en País Vasco y Cataluña.

La tragedia que Afganistán ha vivido en los últimos años queda muy bien reflejada en la novela, con una cita del médico Gino Strada: “En Afganistán muchos seres humanos han muerto porque a muchos les ha resultado útil y porque muchos se han sentido en la parte justa”. Lorenzo Silva firmará ejemplares de su nuevo libro este sábado y este domingo en la Feria del Libro de Madrid.