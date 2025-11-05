Juan del Val admite que el protagonista de su nuevo libro tiene mucho de él: "Me he mirado en un espejo y por eso ha salido bien"

El periodista y ganador del premio Planeta, Juan del Val, con la novela 'Vera, una historia de amor' ha pasado por el programa Más de uno, donde ha compartido sus reflexiones, sus inquietudes y la inspiración que le han llevado a escribir la obra. Ha desvelado que, después de siete novelas, el protagonista masculino de esta novela es el primero con el que se ha sentido satisfecho.

"Es verdad que he puesto un espejo y creo que por eso me ha salido bien", ha señalado a Begoña Gómez de la Fuente después de que esta le comentara que observa un evidente parecido entre el protagonista y él. "Este es el primer personaje que me sale bien", ha reiterado.

Me he dado cuenta de que cuando los protagonistas me caen bien, los convierto en unos idiotas o los mato

Del Val ha hecho un repaso por los personajes de sus anteriores historias y ha reconocido que se ha dado cuenta de que "cuando llega un momento en el que me empiezan a caer bien, los convierto en unos idiotas o los mato", a diferencia de lo que ha hecho con Antonio, el protagonista masculino de Vera, que "lo he mantenido vivo".

Además, el escritor ha señalado que no es "condescendiente", pero sí "mucho más cariñoso" con aquellos que tienen cierta edad, pero que con Antonio "sí es verdad que he puesto un espejo y por eso me ha salido tan bien".

Aunque Antonio tiene muchas cosas de él, no todo es igual. Por ejemplo, el "deje madrileño", que el protagonista hace "un esfuerzo por pulirlo", porque no es lo mismo ser de Madrid que de un barrio madrileño, algo que aparece reflejado en la novela, al igual que en la novela se muestran las diferentes clases sociales.

La crítica de Juan del Val hacia las altas clases sociales

En este momento, Juan del Val ha aprovechado para lanzar una crítica contra la alta sociedad, en general como la sevillana en particular, porque cree que hay algo "claustrofóbico". "Impiden el movimiento, sobre todo a quien desea tener una vida distinta a lo absolutamente convencional", ha expresado, al mismo tiempo que ha reconocido que adora Sevilla, que es "un escenario fantástico lleno de pasión".

Esta premisa de las clases sociales es el punto de partida de la obra. 'Vera, una historia de amor' cuenta, en palabras de su autor, una historia de amor entre dos personas que se encuentran y se aportan lo que necesitan. Vera, la protagonista, pertenece a la alta sociedad sevillana, mientras que Antonio es de Madrid, tiene diez años menos que ella y su pasado es complicado.