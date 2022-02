Joan Manuel Serrat recibe la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio

El cantante Joan Manuel Serrat ha recibido este martes la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X, dos meses después de anunciar que, a sus 77 años y tras más de medio siglo de carrera musical, dejaba los escenarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la ceremonia celebrada en el Palacio de la Moncloa.

Serrat ha bromeado al recoger el premio asegurando que estaba contento por sus hijos, sentados entre el público. "Para que vean que más allá del ser humano al que han visto en calzoncillos durante tantos años, hay una persona que ha trabajado y hecho muchas cosas", ha afirmado.

Esta distinción fue aprobada por el Ejecutivo el pasado 7 de diciembre, seis días después de que Serrat, de 77 años, anunciara que se retiraba de los escenarios.

Al acto en Moncloa han asistido junto a Sánchez el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez; y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

Lo único que he hecho en mi vida ha sido lo que he querido y como he querido