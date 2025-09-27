Jennifer Lawrence recoge el Premio Donostia y afirma estar "aterrorizada" por la situación en Gaza

La actriz Jennifer Lawrence ha recibido este viernes el Premio Donostia "francamente asombrada" de ser considerada una artista de la talla de otros galardonados como "la incomparable Meryl Streep, el legendario Pedro Almodóvar y la icónica Lauren Bacall", que "han moldeado el cine", ha subrayado.

"Es casi imposible de asimilar", ha dicho emocionada Lawrence, que ha recibido el premio de manos del director de cine José Antonio Bayona, y que a sus 35 años es la persona más joven en ser distinguida con este galardón honorífico del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La actriz estadounidense, que además ha presentado su última película, 'Mátate, amor' ('Die my love'), de la directora Lynne Ramsay, se ha mostrado feliz de estar en San Sebastián "no solo por la comida, que es motivo suficiente para visitarlo, sino porque hay algo realmente especial en un festival como este, donde la gente ama el cine y la narrativa, el arte y el alma de las películas", ha dicho.

"Aterrorizada" con la situación en Gaza

Lawrence dio este viernes una rueda de prensa en la que no eludió las preguntas políticas y en la que no dudó en calificar de "genocidio" lo que estaba sucediendo en Gaza.

"Estoy aterrorizada. Es mortificante. Lo que está sucediendo (en Gaza) es nada menos que un genocidio y es terrible", ha dicho la intérprete de 35 años, preguntada por si le preocupa el futuro de sus hijos ante la situación en Gaza y otras partes del mundo.

"Ojalá hubiera algo que pudieran decir o hacer para arreglar esta horrible situación, compleja y difícil, que me rompe el corazón", ha añadido, aunque ha expresado su temor a que sus respuestas "se utilicen para añadir más leña al fuego, más retórica".

Por eso, ha pedido que "la gente se centre en los responsables y en cuando pueden votar" y que dejen de obligar a los actores y los artistas "que están intentado expresar la libertad del arte" a soportar "la dificultad de los individuos que realmente son responsables".

En relación con Estados Unidos, ha afirmado que la libertad de expresión "está bajo ataque" en su país, también en el mundo del cine, donde "nos damos cuenta de que todos estamos conectados y necesitamos empatía y libertad".

Ha subrayado que lo que le "entristece es la falta de respeto en el discurso de la política estadounidense en este momento y cómo se normalizará para los jóvenes que ahora tienen 18 años que los políticos mientan".