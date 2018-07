Israel deja de ser favorito en las apuestas de Eurovisión 2018 en favor de Chipre

La intérprete que representa a Chipre, Eleni Foureira, se ha aupado a la primera posición de la clasificación de las casas de apuestas, tras subir directamente desde el cuarto lugar. El ascenso de Chipre ha sido fulgurante en los últimos días, ya que al comenzar mayo ocupaba el noveno puesto.

Foureira, de nacionalidad griega, representa a Chipre con el tema "Fuego", que defenderá en la primera semifinal que se celebra en el Altice Arena de Lisboa. Allí se verá las caras con la principal favorita hasta ayer mismo, la israelí Netta Barzilai, que ha caído a la segunda posición en las apuestas, tras mantener el liderazgo desde el pasado 11 de marzo.

El podio lo completa el representante de Noruega, Alexander Rybak, que ya ganó el festival de Eurovisión en 2009 y que ahora volverá a presentarse acompañado de su violín para defender el tema "That's How You Write a Song".

Los representantes españoles, Amaia Romero y Alfred García, han subido un puesto, hasta ocupar la décimo segunda posición, según las predicciones de las casas de apuestas para la final del sábado, día 12.

A cuatro días de la gran cita, Lisboa ya ha recibido a buena parte de los 40.000 visitantes que se esperan en la capital portuguesa con motivo del festival. Muchos han pasado por la Plaza del Comercio, donde está instalado el Eurovillage, un recinto cerrado con escenarios y pantallas donde, además de seguir los eventos del festival en directo, están programados una serie de conciertos.

Hasta el Eurovillage también se han acercado curiosos y turistas, como Ella Villen, de Finlandia, que aseguraba que ve Eurovisión "todos los años" y cree que la representante de su país, Saara Aalto, puede "hacerlo bastante bien". Por su parte, la española residente en Estocolmo Mari Txetxu Calero, subrayaba las ventajas que el festival puede suponer para la economía portuguesa y afirmaba que la canción española "es muy bonita y tiene muchas posibilidades de ganar".

De los diecinueve países que participarán en la primera semifinal, prevista para esta noche, solo diez pasarán a la final, en la que también los otros diez clasificados que competirán en la segunda semifinal, prevista para el jueves, día 10. A esos veinte finalistas se unirá Portugal, como país anfitrión, y los cinco miembros del llamado "Big 5", los fundadores del certamen y que siempre tienen garantizada su presencia en la gran final de Eurovisión: Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y España.