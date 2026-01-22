Homenaje en el Teatro Falla a las víctimas de Puerta Umbría del accidente de Adamuz: "Mi pueblo se estremece"

Durante el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC 2026), la comparsa Los Mariposas, procedente de Punta Umbría (Huelva), ha querido dedicar su primer pasodoble a las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Entre las 43 víctimas mortales se encuentran seis personas procedentes de la localidad costera.

El Ayuntamiento de Punta Umbría comunicó el pasado lunes que cuatro miembros de la misma familia habían fallecido en el accidente. Las víctimas son Pepe Zamorano, Cristina Álvarez, su hijo Pepe Zamorano y su sobrino Félix Zamorano, vecinos muy conocidos en el municipio. Este suceso ha provocado una profunda conmoción en Punta Umbría, pues la familia deja huérfana a Lucía, la niña de seis años que consiguió salvarse tras sufrir solo heridas leves. La menor, que únicamente recibió tres puntos de sutura en la cabeza, se encuentra en casa de sus abuelos.

Homenaje a las víctimas

"Se nos cayó la tarde con su manto oscuro (...), el peso infinito del miedo y los gritos, no puedo moverme, no encuentro a mi gente", cantaba emocionado el grupo en su primera letra de pasodoble. De esta manera se presentaba la Peña El Futurista de Punta Umbría, llegaba en la undécima sesión de las 17 que compondrán la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz.

La letra, compuesta por José Manuel Soto López, y la música de Alejandro Rodríguez Ferrera, 'Ale de Huelva', han emocionado al público por su inmediatez, repasando en el Teatro Falla los momentos más dolorosos, la incertidumbre, los gritos y el dolor de aquella jornada de domingo. "Una chiquilla andando va por las vías y es de Punta Umbría", lamentan en esta letra sobre la que definen que ha sido "la noche más dura de invierno, la más llorada, la desesperada, en la que conocí el infierno".