Hallan muerto el actor surcoreano Song Young-kyu en su coche

Song Young-kyu, actor surcoreano reconocido por su papel en la exitosa comedia Extreme Job y en la serie La gran apuesta (Disney+), ha fallecido a los 55 años. Su cuerpo fue hallado este lunes por la mañana dentro de un coche estacionado en Cheoin-gu, un distrito de la ciudad de Yogin al sur de Seúl.

Según informaron medios locales como la agencia Yonhap, fue un conocido del intérprete quien lo encontró sin vida en un aparcamiento residencial. Las autoridades ya han confirmado que no hay señales de violencia ni se ha localizado ninguna nota que apunte a un suicidio, aunque la investigación para esclarecer lo ocurrido sigue en curso.

Tres décadas de carrera

La trayectoria de Song comenzó en 1994 sobre los escenarios, con su debut en el musical infantil Wizard Mureul. Desde entonces, desarrolló una sólida carrera que abarcó teatro, cine y televisión. Aunque nunca fue una gran estrella mediática, era considerado un actor fiable y versátil, con talento para el humor seco y un estilo muy realista.

Entre sus trabajos más destacados figuran papeles secundarios en dramas como Amor y matrimonio (2014), La liga de los sueños (2019), Hyena (2020) o la cinta médica Toxic (2022). Su consagración llegó con Trabajo extremo (2019), una de las películas más taquilleras de la historia del cine surcoreano, donde dio vida al jefe Choi. A nivel internacional, muchos espectadores lo recuerdan por su participación en nueve episodios de La gran apuesta, donde interpretó a Choi Chil-goo, ejecutivo de la constructora Mindong.

Polémica reciente

El pasado mes de junio, Song fue imputado por conducir bajo los efectos del alcohol, superando el límite legal para conservar el permiso de conducir en Corea del Sur. La noticia tuvo un impacto inmediato: fue apartado de la obra Shakespeare in Love y su presencia fue recortada o directamente eliminada de dos series en emisión en ese momento: The Defects (ENA) y The Winning Try (SBS).