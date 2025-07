Gonzalo Suárez recibirá el Goya de Honor 2026

Ganador de un Goya a mejor dirección por Remando al viento, Gonzalo Suárez recibirá en Barcelona, ciudad en la que realizó sus primeras películas, el Goya de Honor 2026. "Una trayectoria desde la que ha desarrollado una filmografía sorprendente, en la que ha experimentado con todos los géneros y desde todas las actitudes, y que ha contribuido a convertirle en un hombre clave en la cultura española de los últimos sesenta años" es lo que le da este premio según la Academia.

El también periodista deportivo asegura que se "alegra mucho este premio", pero lamenta que no le "pille haciendo cine". "Me gustaría volver a decir 'acción' y 'corten' porque el cine es acción" asegura. La Academia de Cine ha decidido, por unanimidad, otorgar este premio honorífico al veterano cineasta que cumple 91 años.

Ahora se dedica a la literatura y acaba de lanzar 'El caso de las cabezas cortadas' y de reeditar 'La suela de mis zapatos', una recopilación de sus crónicas, reportajes y entrevistas.

Su carrera cinematográfica

Guionizó obras como Oviedo Express, El portero o El detective y la muerte, en total se apunta a sus espaldas más de 20 largometrajes, pero reconoce que "salvo alguna excepción, no he vuelto a ver mis películas". El cortometraje Alas de tiniebla y el mediometraje El sueño de Malinche, son sus últimos trabajos profesionales.

En sus obras contó con actores como Charo López, José Sacristán, Carmen Maura, Aitana Sánchez-Gijón, Maribel Verdú o Javier Bardem. "Con todos los intérpretes me he llevado bien. - reconoce Suárez - Y eso que me he obstinado siempre y no he parado hasta no obtener aquello que buscaba".

Este galardón se une al Premio Nacional de Cinematografía 1991, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Luis Buñuel, además ha sido nombrado Caballero de las Artes y las Letras de Francia y de la Orden de Alfonso X el Sabio.