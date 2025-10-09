El escritor húngaro László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2025, un reconocimiento que celebra su "obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte". A sus 71 años, Krasznahorkai se ha consolidado como una de las voces más singulares y profundas de la literatura contemporánea.

Su estilo inconfundible

Nacido en 1954 en Gyula, una pequeña localidad del sureste de Hungría, Krasznahorkai ha desarrollado una escritura caracterizada por oraciones largas y filosóficas, que exploran la desesperanza y la resistencia humana. Su estilo ha sido comparado con el de autores como Franz Kafka, Thomas Bernhard y Melville, y su tono contemplativo refleja una profunda influencia de la tradición literaria centroeuropea.

Su primera novela, Satantango (1985), es una obra maestra que retrata la vida en una granja colectiva en decadencia antes de la caída del comunismo. Esta novela fue adaptada al cine por el director húngaro Béla Tarr, en una película de siete horas que ha sido aclamada por su intensidad y profundidad. Otra de sus obras destacadas es La melancolía de la resistencia(1989), también llevada al cine por Tarr, que explora la llegada de una monstruosa figura a una ciudad provincial y las tensiones que esto desata en la comunidad.

Otras novelas importantes en su carrera incluyen Guerra y guerra (2006), Seiobo descendió a la Tierra (2008), El regreso del hijo del barón Wenckheim (2014) y Chasing Homer (2021), una colaboración con el artista Max Neumann que combina texto, ilustraciones y música. Estas obras continúan explorando temas de decadencia, desesperación y la búsqueda de significado en un mundo fragmentado.

A lo largo de su carrera, Krasznahorkai ha recibido numerosos premios y reconocimientos. En 2015, fue galardonado con el Man Booker International Prize, y en 2019 recibió el National Book Award for Translated Literature por El regreso del hijo del barón Wenckheim. Su obra ha sido elogiada por figuras literarias como Susan Sontag y W.G. Sebald, quienes han destacado su capacidad para capturar la esencia de la condición humana en tiempos de crisis.

Era uno de los favoitos para ganar este premio, y ahora haberlo ganado reafirma su lugar en la literatura mundial y pone en valor esa capacidad que tiene para transmitir la fragilidad humana y la resistencia del espíritu, con una prosa única y profunda.

La ceremonia de entrega del premio se llevará a cabo el 10 de diciembre en Estocolmo, donde Krasznahorkai recibirá el diploma, la medalla y el premio monetario de 11 millones de coronas suecas, aproximadamente 1 millón de euros.