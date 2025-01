El emotivo discurso de Demi Moore: "Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener y me lo creí"

Demi Moore ha reafirmado su valor como actriz tras ganar este domingo con su primer Globo de Oro a mejor actriz en una película de comedia o musical por su interpretación en el suspenso 'The Substance'.

"Estoy en estado de shock. Llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz, y me siento muy humilde y agradecida", dijo Moore en su discurso de agradecimiento.

Moore se impuso en una categoría que contemplaba a la española Karla Sofía Gascón ('Emilia Pérez'), Cynthia Erivo ('Wicked'), Mikey Madison ('Anora'), Zendaya ('Challengers') y Amy Addams ('Nightbitch').

Al recibir el Globo de Oro de su trayectoria, la actriz estadounidense, de 62 años, quiso acordarse de aquello que una vez le dijo hace 30 años un productor, que la tildó de ser una "popcorn actress" (actriz de películas comerciales).

"Sentí que el universo no había acabado"

"Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener, que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo", agregó la actriz.

Cuando cayó en sus manos el guión de 'The Substance', "sentí que el universo me dijo que no había terminado", sentenció emocionada.

En 'The Substance' Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una estrella de televisión que atraviesa una crisis de edad y que, tras perder su trabajo, se orilla a tomar una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada de sí misma.